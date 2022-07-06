Biyolojik babası ünlü iş adamı çıktı: Annesi ameliyata girmeden önce itiraf etmiş - Son Dakika
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Biyolojik babası ünlü iş adamı çıktı: Annesi ameliyata girmeden önce itiraf etmiş

06.07.2022 11:41
Biyolojik babası ünlü iş adamı çıktı: Annesi ameliyata girmeden önce itiraf etmiş

Bursa'da mühendislik yapan Hakan Yılmaz'ın annesi, ameliyata girmeden önce bir itirafta bulundu. Annesinin itirafından sonra biyolojik babası olduğu düşünülen iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarını açtıran Hakan Yılmaz, DNA sonuçlarının ardından ünlü iş insanının oğlu olduğunu anladı. Olaydaki yeni gelişmeye göre mahkeme de Hakan Yılmaz'ın babasının Ahmet Necati Yılmaz olduğuna resmiyet kazandırdı. Yılmaz şimdi öz babasından kaynaklı haklarını istiyor.

Tülay Korkmazer, 2010 yılında ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz'a biyolojik babasının, ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Yılmaz'ın 2007'de öldüğünü öğrenen Hakan Yılmaz, babalık davası açtı. Ancak üvey kardeşi tarafından tehdit edilince Yılmaz, davayı geri çekti. Hakan Yılmaz, 2020 yılında üvey kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince yeniden babalık davası açtı. Mahkeme, nisan ayında Hakan Yılmaz'ın kimliğinde adı yazan babası Orhan Yılmaz'ın mezarını açtırdı. DNA sonucunda Orhan Yılmaz'ın biyolojik babası olmadığı kanıtlanan Hakan Yılmaz, soydan düştü. Mahkeme, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarının açılmasını kararlaştırdı.

MEZAR AÇILIP ÖRNEK ALINDI

Mahkeme kararıyla 14 yıl önce ölen tekstilci Ahmet Necati Yılmaz'ın 17 Aralık'ta mezarı açıldı. Mezarın açılışına Ahmet Necati Yılmaz'ın ailesinin vekalet verdiği avukatlar katıldı. Hakan Yılmaz da mezarın açılışını takip etti. Adli Tıp Kurumu'nda görevli 3 doktor, hakim ve polis nezaretinde açılan mezardan DNA testi için örnekler aldı.

Annesi ameliyata girmeden önce itiraf etmişti, babasının ünlü iş insanı olduğu resmen kayıtlara geçti

YÜZDE 99,99 İHTİMALLE BABASI ÇIKTI

Alınan örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda incelemesi tamamlandı. Hazırlanan raporda, Ahmet Necati Yılmaz'ın Hakan Yılmaz'ın biyolojik babası olduğu belirtildi. Raporda, "Ahmet Necati Yılmaz'ın yüzde 99,99 ihtimalle Hakan Yılmaz'ın biyolojik babası olabileceği tespit edildi" ifadesi yer aldı.

Annesi ameliyata girmeden önce itiraf etmişti, babasının ünlü iş insanı olduğu resmen kayıtlara geçti

MAHKEMEDE RESMİYET KAZANDI

Karar davası, dün Bursa 5'inci Aile Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca yapılan DNA testi sonuçlarını dikkate alarak, Hakan Yılmaz'ın, ünlü tekstilci Ahmet Necati Yılmaz'ın oğlu olduğuna hükmetti. Hakan Yılmaz, yapılacak olan resmi işlemlerin ardından Ahmet Necati Yılmaz'ın kütüğüne geçecek.

Annesi ameliyata girmeden önce itiraf etmişti, babasının ünlü iş insanı olduğu resmen kayıtlara geçti

"HAKKIMIZI SONUNA KADAR ALACAĞIZ"

Kararın ardından duyduğu sevinci dile getiren Hakan Yılmaz, "2010 yılından beri devam eden bir sürecin bugün son noktasına geldik. 2010 senesinde açmış olduğum babalık davası, sonunda bugün nihayete erdi. Benim ve ailem için çok olumlu bir karar çıktı. 56 yaşından sonra babamın Necati Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Çok sevinçliyim, çok gururluyum, çok duygusalım şu anda. 56 yaşında gerçek babamın kim olduğu tescillendi. Artık ben Ahmet Necati Yılmaz'ın oğluyum. Bu İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun kararı ve mahkeme kuruluyla bugün itibariyle tescillendi. Bundan sonra diğer mirasçı kişiler gibi ben de kendimin ve kızlarımın hakkını sonuna kadar almak istiyorum" dedi.

Annesi ameliyata girmeden önce itiraf etmişti, babasının ünlü iş insanı olduğu resmen kayıtlara geçti

"AİLEYE GİRME KONUSUNDA KARŞI TARAFIN KABULLENMEME SÜRECİ VAR"

Hakan Yılmaz'ın aile fertleri arasına dahil edilmesi konusunda davalı tarafla bazı sıkıntılar yaşadığını belirten avukat Hasan Aydoğdu, "Aileye girme noktasında tabi ki karşı tarafın bir kabullenmeme süreci var. Ancak şu aşamada zaten biz gerek adli tıp raporu gerekse mahkeme kararıyla bunu zaten karara bağladık. Yani artık bu sürecin artısı, eksisi bizim açımızdan yok. Ancak tabii ki karşı tarafın da bunun kabullenmesi gerekiyor. ya burada ne karşı tarafın ne Hakan Bey'in herhangi bir şekilde bir kusuru söz konusu değil. Burada büyüklerin hatasını çocukların çekmesi de düşünülemez, söz konusu olamaz. O sebepten ötürü yani bu aşamayı artık daha fazla sürüncemede bırakmaya da gerek yok" ifadelerini kullandı.

Annesi ameliyata girmeden önce itiraf etmişti, babasının ünlü iş insanı olduğu resmen kayıtlara geçti

"HAKAN BEYİN HAKLARININ KORUNMASINI BEKLİYORUZ"

Hakan Yılmaz'ın, babası Ahmet Necati Yılmaz'ın mirasından faydalanması için mirasa tedbir kararı koydurduklarını belirten Aydoğdu, "Miras konusunda ise şunu söyleyebilirim. Adli tıp raporu çıktıktan sonra biz Bursa'da Tereke Mahkemesi'nde Hakan Bey'in babası olan Ahmet Necati Yılmaz'ın mirasa ilişkin terekesinin tespiti ve tereke tespit edildikten sonra buradaki taşınır taşınmaz veya da şirket hisseleri varsa, bunlara ilişkin tedbir kararı istedik. Gelinen aşamada şu anda taşınmazlarla ilgili tedbir kararı alındı. Yine müteveffanın belli başlı şirketlerde gerek kendi şirketinde gerekse dışarıdan hisseler olmak üzere hisseleri var. Bunların bir kısmına tedbir konuldu. Ancak şu anda şirket ile alakalı Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden birtakım belgeler var. Onlar isteniyor. Onlar istendikten sonra artık bu kararla da bir engel kaldığını düşünmüyoruz. Tereke temsilci atanması gerekiyor. Burada iki tane firma var. İki tane firmada ezelden beri Ahmet Nejat Yılmaz'ın kurmuş olduğu aile şirketi. Zaten bu kayıtların hepsi Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde mevcut. Ancak mahkeme tabii ki bunu resmi yoldan istemek zorunda. Bunlar dosyaya celp edildikten sonra artık bir engel kalacağını düşünmüyoruz. Bu aşamadan sonra iki firmaya da tereke temsilcisi atanması ve Hakan Bey'in haklarının mahkeme tarafından, tereke temsilcisi tarafından korunmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Necati Yılmaz, Hakan Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biyolojik babası ünlü iş adamı çıktı: Annesi ameliyata girmeden önce itiraf etmiş - Son Dakika

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