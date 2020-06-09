Biyomedikal mühendisleri online çalıştayda buluştu - Son Dakika

Dört saate yakın süren ve toplam 11 bitirme projesinin sunulduğu çalıştay, akademisyenlerin değerlendirmelerinin ardından son buldu.

Dijital ortamda gerçekleşen ve toplam dört oturumun yapıldığı Biyomedikal Mühendisliği Çalıştayı'nın ardından öğrenciler bitirme projelerinin sunumlarını gerçekleştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında KBÜ Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri internet üzerinden düzenlenen çalıştayda bir araya geldi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Biyomedikal Mühendisliği Çalıştayı ve 2019-2020 Bitirme Projeleri Sergisi internet üzerinden yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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