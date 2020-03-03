Biyomedikal uzmanlarından öğrencilere seminer - Son Dakika
Son Dakika Güncel Biyomedikal uzmanlarından öğrencilere seminer - Son Dakika

Biyomedikal uzmanlarından öğrencilere seminer

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri bölümü öğrencileri, Biyomedikal Teknikerleri Derneği (Biyoted) yöneticileri ile bir araya geldi.

Biyomedikal uzmanlarından öğrencilere seminer, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri bölümü öğrencileri, Biyomedikal Teknikerleri Derneği (Biyoted) yöneticileri ile bir araya geldi.


Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Yiğit Ali Üncü'nün koordinatörlüğünde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak Biyoted Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Karanfil ve Biyoted Genel Sekreteri Ersin Kendir katıldı. Biyomedikal alanında pek çok önemli konuyu konunun uzmanlarından dinleme şansı bulan Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü öğrencileri; biyomedikal mezunlarının iş imkanları, çalışma alanları, biyomedikal mezunları sağlık tesisleri, iş bulma, staj süreçleri ve eğitimden iş hayatına tüm süreçler ile ilgili konularda veri analizleri ışığında değerlendirmeleri dinlediler.


Halihazırda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü biyomedikal biriminde aktif olarak görev yapmakta olan Ufuk Karanfil ve Ersin Kendir hem kamu hem de özel sektör tecrübelerinden yola çıkarak seminer sonrasında öğrencilerin soruları ve merak ettikleri konularda bilgi paylaştılar. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Yiğit Ali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:53 Kaynak: İHA
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