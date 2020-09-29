Biyonik eldivenler sayesinde 20 yıl sonra tekrar piyano çaldı - Son Dakika

Nörolojik hastalığı nedeniyle 22 yıldır mesleğini icra edemeyen piyanist Joao Carlos Martins (79), özel tasarlanan biyonik eldivenler sayesinde tekrar enstrümanının başına oturdu. Martins, 20'inci yüzyılın en önemli piyanistlerinden olarak görülüyordu. Martins, 1998'de geçirdiği 24 ameliyatın ardından piyano çalmayı bırakmıştı. Martins'in tekrar piyano çalarken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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