Biyonik eldivenler sayesinde 20 yıl sonra tekrar piyano çaldı - Son Dakika

Biyonik eldivenler sayesinde 20 yıl sonra tekrar piyano çaldı
Nörolojik hastalığı nedeniyle piyano çalamayan Brezilyalı piyanist Joao Carlos Martins, özel tasarlanan biyonik eldivenler sayesinde 20 yıl sonra tekrar piyano çaldı.
Nörolojik hastalığı nedeniyle piyano çalamayan Brezilyalı piyanist Joao Carlos Martins, özel tasarlanan biyonik eldivenler sayesinde 20 yıl sonra tekrar piyano çaldı. Martins'in gözyaşlarıyla piyano çaldığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Nörolojik hastalığı nedeniyle 22 yıldır mesleğini icra edemeyen piyanist Joao Carlos Martins (79), özel tasarlanan biyonik eldivenler sayesinde tekrar enstrümanının başına oturdu. Martins, 20'inci yüzyılın en önemli piyanistlerinden olarak görülüyordu. Martins, 1998'de geçirdiği 24 ameliyatın ardından piyano çalmayı bırakmıştı. Martins'in tekrar piyano çalarken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
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Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 22:29 - Kaynak: DHA
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