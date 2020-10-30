Biyoteknolojide en önemli engel "sermayeye erişim"

Türkiye'de biyoteknoloji faaliyeti yürüten 363 girişime göre; biyoteknolojik Ar-Ge faaliyetlerinin önündeki en önemli engel yüzde 60.3 ile "sermayeye erişim"ken, bunu yüzde 51.0 ile "nitelikli insan kaynaklarına erişim" ve yüzde 31.7 ile "yasal düzenleme gereksinimleri" izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, biyoteknoloji ürünlerinin ticarileşmesinin önündeki en büyük engel de yüzde 51.0 ile "uluslararası piyasalara erişim" ve yüzde 50.7 ile "dağıtım ve pazarlama kanallarının eksikliği" iken bunu yüzde 49.9 ile "sermayeye erişim" ve "yasal düzenleme gereksinimleri" izledi.

Türkiye'de biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişim sayısı, 2018 yılındaki 347'den, 2019 yılında 363'e yükseldi.Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin 2019 yılında en fazla kullandığı biyoteknolojik teknik, 214 girişimin kullandığı "DNA/RNA" oldu. Bu tekniği, 119 girişimin kullandığı "süreç biyoteknolojisi teknikleri" ile "hücre ve doku kültürü mühendisliği" ve 118 girişimin kullandığı "proteinler ve diğer moleküller" teknikleri izledi.Biyoteknoloji uygulamaları incelendiğinde; 2019 yılında biyoteknoloji faaliyeti yürüten 363 girişimin yüzde 37.2'sinin insan sağlığı (diğer terapötikler, yapay substratlar, tanı amaçlı ve ilaç taşıyıcı sistemler vs.), yüzde 33.6'sının tarımsal biyoteknoloji ve yüzde 26.7'sinin çevre amaçlı faaliyet yürüttüğü görüldü.Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin gerçekleştirdiği Ar-Ge harcamaları, 2018 yılındaki 275 milyon 898 bin liradan, 2019 yılında 324 milyon 462 bin liraya yükseldi.

Biyoteknoloji faaliyetlerinde 2019 yılında 1,821 kişi çalıştı. Biyoteknoloji faaliyetinde çalışanların yüzde 18'i doktora ve üstü, yüzde 24.2'si yüksek lisans, yüzde 39.5'i lisans, yüzde 7.6'sı yüksekokul ve yüzde 10.6'sı lise ve altı eğitim düzeyine sahipti. Tam zaman eşdeğeri cinsinden biyoteknoloji faaliyetlerinde çalışan sayısı ise 2019 yılında 1,443 oldu. (Grafik)