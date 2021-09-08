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Biyoteknoloji alanındaki son gelişmeler 120'den fazla konuşmacıyla masaya yatırılacak - Son Dakika

Biyoteknoloji alanındaki son gelişmeler 120'den fazla konuşmacıyla masaya yatırılacak

08.09.2021 10:24
Biyoteknoloji alanındaki son gelişmeler 120'den fazla konuşmacıyla masaya yatırılacak, System.String[]

Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi 9-11 Eylül tarihleri arasında online olarak medikal ve farmasötik biyoteknoloji ekosisteminin geliştirilmesi ve tüm paydaşların katkılarının sağlanabilmesi maksadıyla düzenlenecek.

Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi 9-11 Eylül tarihleri arasında online olarak medikal ve farmasötik biyoteknoloji ekosisteminin geliştirilmesi ve tüm paydaşların katkılarının sağlanabilmesi maksadıyla düzenlenecek.

BIO Türkiye Organizasyonu (2021) yarın başlıyor. 11 Eylül'e kadar sürecek organizasyonda yurt içi ve yurt dışından alanlının uzmanları bilgiler verecek. Türkiye'deki biyoteknoloji ekosisteminin kamu, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve endüstri olmak üzere alanın sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışıldığı verimli bir platform işlevi görmesi amaçlanan BİO Türkiye Organizasyonu 2021, eczacılar, ilaç endüstrisi, Ar-Ge departmanları, genç araştırmacılar, akademisyenler ve biyoteknoloji ve ilişkili alanlardaki diğer profesyoneller arasındaki etkileşimi sağlamak üzere tüm paydaşları bir araya getirmeyi hedefliyor. 'Medikal Biyoteknoloji' alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin 120'den fazla konuşmacıyla 60'tan fazla oturumda tartışılacak.

4 ana başlıkta konular belirlendi

Kongre, farmasötik biyoteknoloji, hücre ve gen tedavileri, gıda biyoteknolojisi ile biyomühendislik ve biyomedikal mühendislik alanlarında uzman isimlerle gerçekleştirilecek. BIO Türkiye Organizasyonu (2021) içerisinde yer alan BIO Türkiye-Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi ile biyomühendislik, farmasötik, hücre ve gen tedavileri ve gıda biyoteknolojisi alanında bilimsel katkıda bulunan, biyoteknolojik ilaç ve aşı üreten farklı platformları bir araya getirerek güncel bilgilerin aktarılması ve paylaşılması amaçlanıyor. Kongre, biyoteknoloji alanının multidisipliner özelliği nedeniyle ilgili tüm bilimsel disiplinlerden katkı sağlayacak içerik ve kapsamla düzenlenecek. Çevrimiçi olarak düzenlenecek kongrenin, konularında uzman yurtdışı konuşmacıların katılımıyla uluslararası düzeyde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Organizasyon 3 gün sürecek

3 gün boyunca devam edecek olan BIO Türkiye Organizasyonu'nun Açılış Konuşmalarını ise BIO Türkiye Organizasyonu Başkanı Dr. Mahmut Tokaç, Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Doç. Dr.Tolga Karakan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati ve Malatya Milletvekili ve Vakıf Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Ecz. Öznur Çalık gerçekleştirecek.

BIO Türkiye Organizasyonu bilim insanlarını, kamu personelini, özel sektör çalışanını ve öğrenciler bir araya gelecek

Türkiye'nin biyolojik ilaç stratejik hedefleri doğrultusunda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliği ile İlaç, Eczacılık, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı (İVEK) tarafından 9-11 Eylül 2021 tarihleri arasında HİBRİT olarak yapılması planlanan, içerisinde; çevrimiçi gerçekleştirilecek Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi ve StartHUB, hem çevrimiçi hem de fiziki olarak gerçekleştirilecek BIOSphere etkinliklerini bulunduran BIO Türkiye Organizasyonu (2021); bilim insanlarını, kamu personelini, özel sektör çalışanını ve öğrencileri bir araya getirecek.

120'yi aşkın konuşmacı, 60'tan fazla oturum

Özellikle Farmasötik Biyoteknoloji, Hücre ve Gen Tedavileri, Gıda Biyoteknolojisi ve Biyomühendislik ve Biyomedikal Mühendislik konularının tamamını içeren, 'Medikal Biyoteknoloji' alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin 120'den fazla konuşmacıyla 60'tan fazla oturumda tartışılacağı BIO Türkiye-Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi, sektör tarafından heyecanla bekleniyor.

BIO Türkiye içerisindeki bilimselbildiri ve sunumlar dışında kalan alanlarda sunumlar, bildiriler, öneriler, atölye çalışmaları, paneller, sempozyumlar, çalıştaylar ve etkinliklerin tamamı BIOSphere etkinliği içinde değerlendirilecek. BIO Türkiye Organizasyonu içerisinde tüm paydaşlar arasında hem networking hem de partnering çalışmaları yapılarak ekosistemin geliştirilmesi ve bu açıdan kamu destekleri ve organizasyonları gibi tüm destek kuruluş ve organizasyonlarının tanıtımları ve hedef kitlesiyle online olarak buluşturulmaları sağlanmış olacak.

BIOSphere kapsamında 9 Eylül'de TÜSEB ve KOSGEB,10 Eylül'de TİTCK, SGK ve TÜBİTAK toplantıları düzenlenecek olup böylelikle kamu-endüstri buluşmaları fiziki olarak gerçekleştirilecek. Aynı şekilde, Endüstri-Kamu Toplantıları kapsamında 2021 yılı içinde, TBMM'de bir toplantı, Cumhurbaşkanlığı'nda bir toplantı ve BIO Türkiye ödül töreninin yapılması için de gerekli planlamalar yapılıyor. - İSTANBUL

Biyoteknoloji alanındaki son gelişmeler 120'den fazla konuşmacıyla masaya yatırılacak

Türkiye, Eylül, İlaç, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Biyoteknoloji alanındaki son gelişmeler 120'den fazla konuşmacıyla masaya yatırılacak - Son Dakika


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