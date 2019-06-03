Biyoteknolojide stratejik ortaklık
8 dakika önce
Abdi İbrahim, İzlandalı ilaç firması Alvotech ile biyoteknolojik ürünlerin Türkiye'de üretilmesi ve piyasaya sunulması kapsamında stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.
Abdi İbrahim
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:33
, İzlandalı ilaç firması Alvotech ile biyoteknolojik ürünlerin Türkiye
'de üretilmesi ve piyasaya sunulması kapsamında stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.
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