Son Dakika Haberleri: Biyoteknolojide stratejik ortaklık
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Biyoteknolojide stratejik ortaklık

8 dakika önce

Abdi İbrahim, İzlandalı ilaç firması Alvotech ile biyoteknolojik ürünlerin Türkiye'de üretilmesi ve piyasaya sunulması kapsamında stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Biyoteknolojide stratejik ortaklık, System.String[]
Abdi İbrahim, İzlandalı ilaç firması Alvotech ile biyoteknolojik ürünlerin Türkiye'de üretilmesi ve piyasaya sunulması kapsamında stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:33 
Ekonomi
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