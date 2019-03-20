Son Dakika Haberleri: Biz 2002'den Beri Türkiye'yi 3,5 Kat Büyüttük"

Biz 2002'den Beri Türkiye'yi 3,5 Kat Büyüttük"

2 saat önce

AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, 2002'den beri Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüklerini belirterek, "Muhtıralara, kapatma davalarına, darbe girişimlerine rağmen, 15 Temmuz'a rağmen, 17-25 Aralık'a rağmen büyüttük." dedi.

Biz 2002'den Beri Türkiye'yi 3,5 Kat Büyüttük
AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, 2002'den beri Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüklerini belirterek, "Muhtıralara, kapatma davalarına, darbe girişimlerine rağmen, 15 Temmuz'a rağmen, 17-25 Aralık'a rağmen büyüttük." dedi.

Ala, Altınova Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde, parkın yapımını gerçekleştiren işadamı Faruk Ürkmez'e savunma sanayine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Savunma sanayinin önemine dikkati çeken Ala, şöyle konuştu:

"Başka şeylerde paranız olur satın alırsınız. Birçok şey satın alabilirsiniz paranız varsa ama bazen paranız olsa da savunma sanayinde ihtiyaç duyduğunuz, firkateyni, gemiyi, insansız hava aracını, bir takım silahları siz üretmiyorsanız alamazsınız. Çünkü satmazlar. Sattıkları zaman da kendileri kontrol eder, kontrol mekanizmasının tamamını vermezler. O bakımdan Osmanlı'nın torunları büyük devlet olmak zorundadır. Biz büyük milletiz ve büyük devlet olmaya mecburuz. Değerli kardeşlerim bunun olmazsa olmaz, vazgeçilmezi savunma sanayinde kendi üretimimizi gerçekleştirmektir."

Ela, Türkiye'nin her şeye rağmen Türkiye'nin ekonomik büyümesini sürdürdüğünü dile getirerek, "Biz 2002'den beri Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Muhtıralara, kapatma davalarına, darbe girişimlerine rağmen, 15 Temmuz'a rağmen, 17-25 Aralık'a rağmen büyüttük. Peki, bunu neyle sağladık? Bunu sevgili kardeşlerim, sizin sandığa gidip istikrardan yana iradenizi kullanmanızla sağladık. Bütün başarıların ardındaki imza size aittir. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum." dedi.

Programda konuşmalarının ardından Faruk Ürkmez Çocuk Parkı, Kadın Sosyal Tesisi ve yeni itfaiye binasının açılış kurdeleleri kesildi.

Programda katkılarından dolayı Faruk Ürkmez'e plaket takdim edildi.

Açılışa AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, eski AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:03 Kaynak: AA

Aralık, Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Politika
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