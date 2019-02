Biz 2050'lerin İzmir'ini Konuşuyoruz"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nihat Zeybekci, bir İzmir hayaliyle yola çıktıklarını belirterek, "2050'lerini İzmir'ini, sizin geleceğinizi konuşuyoruz. Çabamız kendimiz için değil sizin yaşayacağınız İzmir için" dedi. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, spor yapma alanlarının çoğaltılması yönündeki isteğe, 500 bin nüfusun yaşadığı Karabağlar'da bir tek spor salonu, sinema, toplantı salonu, geniş yeşil alan bulunmamasını örnek göstererek şunları söyledi:



"Türkiye'nin hiçbir yerinde bunu bulamazsınız. İzmir merkez ve ilçelerinde, her 25 bin nüfus yoğunluğunun olduğu bölgeye bir spor salonu, her 50 bin nüfus yoğunluğunun bulunduğu bölgeye ise bir yüzme havuzu kazandıracağız. İzmir şampiyonlar çıkaran bir kent olacak, bunun için de gerekli altyapıyı hazırlayacağız. Amatör spor kulüplerini destekleyeceğiz. Gençlerimize spor alışkanlıkları kazandıracağız." Sağlık personeli bir genç Zeybekci'ye, çalıştığı kurumdaki tıbbi atıkları İzmir'de tesis olmaması nedeniyle Manisa'ya gönderdiklerini, bunun da ayda bir kez toplandığından çok zor şartlarda muhafaza etmeye çalıştıklarını söyledi. Zeybekci, "Bu 21'inci yüzyılın ilk çeyreğindeki bir İzmir'e yakışmıyor. 1.5 yıl içinde katı atık bertaraf tesisimizi hayata geçireceğiz ve bu sorunu ortadan kaldıracağız" ifadesini kullandı.



KOOPERATİFÇİLİĞE DESTEK



Bölgeye yönelik önemli projelerinden birinin de belediye bünyesinde kurulacak şirketle çiftçiyi ve üreticiyi desteklemek olduğunu bilgisini paylaşan Zeybekci, "Şirketimiz, üreticiden sütünü, sebzesini, meyvesini, fidanını, süs bitkilerini peşin fiyatını alarak ürünlerin heba olmasını engelleyecek. Bunları soğuk zincirde koruyarak pazarlara ulaşmasını sağlayacak, üretici adına pazarlığını yapacak. Bu işleri maliyetine yapacak, amaç üreticiye destek olmak ürünleri dünya pazarına sunulan marka haline getirmek. Yöre insanının kazanmasını sağlamak. Bu şirket aynı zamanda üreticinin ihtiyaç duyduğu malzemeleri toptan ve uygun fiyata alacak, karsız ve uzun vadede verecek" diye konuştu. Zeybekci, ayrıca bölgede kooperatifçiliğin de gelişmesini sağlamak amacıyla destekleyeceklerini belirtti.



"BELEDİYECİLİK GÖNÜL İŞİ"



Ödemiş Belediyesi Şantiyesi'nde işçilerle bir araya gelen Zeybekci, 31 Mart'ta belediye hizmetlerinin oylanacağını belirterek, "Belediyecilik bir gönül işi, gönlünde o heyecanı hissedemezsen yapamazsın. Bir vatandaştan 'Allah razı olsun' kelimesini duymak için çalışan, hizmet eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Arasta Çarşısı'nda esnafla buluşan Zeybekci, Ödemiş Belediyesi, Terziler Odası, Ayakkabıcılar Odasını ziyaret etti. Zeybekci'ye Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mustafa Köksoy zeybeklerin giydiği körüklü çizme, Terziler Odasında da sekiz köşeli kasket hediye edildi.



TÜRKİYE'YE ÖRNEK PROJE



Tire'nin meşhur pazarına giderek açılış duasına katılan Zeybekci, ilçenin meşhur 'tak-tak kebabı'ndan yedi, pazardaki esnafa hayırlı iş temennisinde bulundu. Tire'de Ziraat Odası, Kamyoncular Kooperatifi, Tire Organize Sanayi Bölgesini de ziyaret eden Zeybekci, yaptığı konuşmalarda bölgede insana dokunan projeler hayata geçireceklerini, çiftçinin, üreticinin hayatını kolaylaştıracaklarını anlattı. Süt üreticilerinin kurduğu Tire Süt Kooperatifine de ziyaret gerçekleştiren Zeybekci, Kooperatif Başkanı Mahmut Eskiyörük'ten üretimleri, üreticiye katkıları ve hedeflerini dinledi, bu çalışmaların Türkiye'de örnek olacağını ve seçimlerden sonra her türlü desteği vereceklerini, birlikte proje üreteceklerini söyledi. Tire Pazarı'nın da güzelleştirilerek daha tanınır hale getirileceğini sözlerine ekleyen Zeybekci, 1 Nisan'dan sonra makamda oturan değil ilçe ilçe dolaşan, sorunlara çözüm sağlayan, birlikte proje üreten bir başkan olarak yanlarında olacağını kaydetti. Zeybekci, bölgenin ihtiyacı olan hayvan pazarı ile mezbahanın da hızlı şekilde hayata geçirileceği sözü verdi.



