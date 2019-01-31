Son Dakika Haberleri: Biz Anadolu'yuz Projesi"

Biz Anadolu'yuz Projesi"

31 dakika önce

Malazgirt ilçesinde 80 öğrenci, İçişleri Bakanlığınca uygulanan "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Ankara'ya uğurlandı.

Biz Anadolu'yuz Projesi
Malazgirt ilçesinde 80 öğrenci, İçişleri Bakanlığınca uygulanan "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Ankara'ya uğurlandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın tarafından iki otobüsle Ankara'ya uğurlanan dördüncü grup 80 öğrenci ve 4 eğitimci, başkentin tarihi, turistik ve önemli yerlerini gezecek.

Kaymakam Yalçın, öğrencilerin iyi bir tatil geçirmesini temenni ederek, projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrenciler ise Ankara'yı gezecekleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya da öğrencilerle fotoğraf çektirdikten sonra Ankara'ya uğurladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:43 Kaynak: AA

Emre YALÇIN, Malazgirt, Ankara, Güncel
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