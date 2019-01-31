Biz Anadolu'yuz Projesi"

Malazgirt ilçesinde 80 öğrenci, İçişleri Bakanlığınca uygulanan "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Ankara'ya uğurlandı.

Malazgirt ilçesinde 80 öğrenci, İçişleri Bakanlığınca uygulanan "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Ankara'ya uğurlandı.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın tarafından iki otobüsle Ankara'ya uğurlanan dördüncü grup 80 öğrenci ve 4 eğitimci, başkentin tarihi, turistik ve önemli yerlerini gezecek.



Kaymakam Yalçın, öğrencilerin iyi bir tatil geçirmesini temenni ederek, projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Öğrenciler ise Ankara'yı gezecekleri için mutlu olduklarını dile getirdi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya da öğrencilerle fotoğraf çektirdikten sonra Ankara'ya uğurladı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Aile Bakanlığının Ankara İl Müdürü, Cinsel Taciz ve Araç Yolsuzluğu Haberlerinin Ardından Görevden Alındı

Pazarcılar 100 Liralık Alışveriş Yapana Çanta Hediye Etmeye Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor

3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek