Son Dakika Haberleri: Biz Anadolu'yuz" Projesi

Biz Anadolu'yuz" Projesi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Erzurum'un Aşkale ve Aziziye ilçelerinden 97 öğrenci, Bursa'ya geldi.

Biz Anadolu'yuz
İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Erzurum'un Aşkale ve Aziziye ilçelerinden 97 öğrenci, Bursa'ya geldi.

Bursa'yı gezen öğrenciler, daha sonra Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Canbolat, yaptığı konuşmada, öğrencilerin kent hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtti.

Canbolat, Bursa'da 400 bin civarında Erzurumlu'nun bulunduğunu anımsatarak, "Dolayısıyla burası da ikinci bir Erzurum gibi. Sizleri burada görmekten çok mutluluk duyuyoruz. Sizlerin Erzurum'dan kalkıp buralara gelmeniz, tanımanız hem buraları görmeniz ve bilmeniz hem de kültürler arası dayanışmayı sağlamanızı biz önemsiyoruz. Siz gençlerin bilgi ve görgü anlamında da önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Canbolat, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:02 Kaynak: AA

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