Son Dakika Haberleri: Biz Anadolu'yuz Projesi"

Biz Anadolu'yuz Projesi"

14 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında İstanbul'dan 38 öğrenci ve 8 öğretmen, Kilis'e geldi.

Biz Anadolu'yuz Projesi
İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında İstanbul'dan 38 öğrenci ve 8 öğretmen, Kilis'e geldi.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezen öğrencilerin daha sonra Vali Recep Soytürk'ü ziyaret ettiği belirtildi.

Projenin İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütüldüğü anımsatılan açıklamada, Kilis'in çok eski tarihi dokulara ev sahipliği yapan bir şehir olduğu aktarıldı.

Öğrencilerin kültürler arası kaynaşmanın sağlanması ve sosyal sorumluluk çalışmaları için kente geldiği belirtilen açıklamada, ülkedeki kültürel zenginliklerin tanıtılması ve okullar arasında köprüler inşa edilmesi, gençler arasında karşılıklı saygı ve hoşgörü kültürü oluşturulmasının amaçlandığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:55 Kaynak: AA

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