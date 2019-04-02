Biz Anadolu'yuz Projesi"
46 dakika önce
İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Van'dan 45 öğrenci İzmir'e geldi.
İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Van
'dan 45 öğrenci İzmir
'e geldi.
Öğrenciler Selçuk
ilçesindeki Meryem Ana
Evi, Efes Antik Kenti
, İsabey
Cami ve Şirince mahallesini ziyaret etti.
Rehberler eşliğinde ören yerlerini gezen çocuklar, yabancı turistlerle de sohbet ederek, onları yeniden Türkiye
'ye davet etti.
Son Dakika
» Kültür Sanat
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:44 Kaynak: AA
Koruyucu Aileye Verilen 12 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar!
Fatih Altaylı, İsim İsim Sayıp Yeni Parti'yle İlgili Tarih Verdi
Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!
CHP'li Adayın Başvurusu Kabul Edildi! Sancaktepe El Değiştirebilir