Son Dakika Haberleri: Biz Anadolu'yuz Projesi"

Biz Anadolu'yuz Projesi"

46 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Van'dan 45 öğrenci İzmir'e geldi.

Biz Anadolu'yuz Projesi
İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Van'dan 45 öğrenci İzmir'e geldi.

Öğrenciler Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi, Efes Antik Kenti, İsabey Cami ve Şirince mahallesini ziyaret etti.

Rehberler eşliğinde ören yerlerini gezen çocuklar, yabancı turistlerle de sohbet ederek, onları yeniden Türkiye'ye davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:44 Kaynak: AA

Selçuk, Van, İzmir, Kültür Sanat
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