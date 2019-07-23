Son Dakika Haberleri: "Biz Anadolu'yuz Projesi"
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"Biz Anadolu'yuz Projesi"

1 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Biz Anadoluyuz" Projesi kapsamında Nevşehir'den gelen 50 öğrenci ve öğretmenlerini makamında kabul etti.

Kilis Valisi Recep Soytürk, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Biz Anadoluyuz" Projesi kapsamında Nevşehir'den gelen 50 öğrenci ve öğretmenlerini makamında kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İçişleri Bakanlığınca başlatılan ve Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında kente gelen 50 öğrenciyle bir araya geldi.
Vali Soytürk, ziyarette öğrencilere kente özgü çeşitli hediyeler verdi.
Daha sonra öğrenciler, proje kapsamında kentin tarihi ve turistik mekanları gezdi.
Nevşehir, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:25 Kaynak: AA
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