Son Dakika Haberleri: "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Tunceli'yi gezdiler
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"Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Tunceli'yi gezdiler

44 dakika önce

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında, Ordu'dan Tunceli'ye gelen 52 öğrenciyi ve öğretmenlerini makamında kabul etti.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında, Ordu'dan Tunceli'ye gelen 52 öğrenciyi ve öğretmenlerini makamında kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emine Erdoğan'ın himayelerinde İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Ordu'dan kente gelen 52 öğrenci ve öğretmenleri, Vali Sonel'i makamında ziyaret etti.
Sonel, kabulde yaptığı konuşmada, "Sizleri Tunceli'de görmekten ve misafir etmekten son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Sizlerin Ordu'dan Tunceli'ye gelmenizi Anadolu'daki dostluk ve kardeşlik duyguları açısından son derece önemsiyoruz. İnşallah kültür ve medeniyetimizin temel değerlerini bu programlarla hep birlikte yarınlara taşıyacağız. Buraları gezmeniz, görmeniz, tanımanız kültürler arası tanışma, dayanışma ve siz gençlerin bilgi ve görgülerinin artması açısından da son derece önem taşıyor. İnşallah Tunceli'den keyifli ve öğretici hatıralarla dönersiniz."
Öğrencilerin ailelerine ve Ordululara selamlarını gönderen Sonel, "İnşallah sizler üzerinden Tunceli ve Ordu illeri arasında uzun yıllar sürecek güçlü gönül köprüleri kurulacaktır." ifadesini kullandı.
Sonel, ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler vererek onlara eğitim hayatında başarılar diledi.
Proje kapsamında kentin tarihi ve turistik mekanları ziyaret eden öğrenciler daha sonra kentten ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:19 Kaynak: AA
Emine Erdoğan, Ordu, Tunceli, Güncel
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