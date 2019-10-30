Son Dakika Haberleri: "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Tunceli'yi gezdiler
Son Dakika Güncel 'Biz Anadolu'yuz Projesi' kapsamında Tunceli'yi gezdiler

"Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Tunceli'yi gezdiler

1 saat önce

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında, Gaziantep'ten Tunceli'ye gelen 40 öğrenciyi ve öğretmenlerini makamında kabul etti.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında, Gaziantep'ten Tunceli'ye gelen 40 öğrenciyi ve öğretmenlerini makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emine Erdoğan'ın himayelerinde İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Gaziantep'ten kente gelen 40 öğrenci ve öğretmenleri, Vali Sonel'i makamında ziyaret etti.

Sonel, kabulde yaptığı konuşmada, "Sizleri Tunceli'de görmekten ve misafir etmekten son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Sizlerin Gaziantep'ten Tunceli'ye gelmenizi Anadolu'daki dostluk ve kardeşlik duyguları açısından son derece önemsiyoruz. İnşallah kültür ve medeniyetimizin temel değerlerini bu programlarla hep birlikte yarınlara taşıyacağız. Buraları gezmeniz, görmeniz, tanımanız kültürler arası tanışma, dayanışma ve siz gençlerin bilgi ve görgülerinin artması açısından da son derece önem taşıyor. İnşallah Tunceli'den keyifli ve öğretici hatıralarla dönersiniz."

Öğrencilerin ailelerine ve Gazianteplilere selamlarını gönderen Sonel,"İnşallah sizler üzerinden Tunceli ve Ordu illeri arasında uzun yıllar sürecek güçlü gönül köprüleri kurulacaktır." ifadesini kullandı.

Sonel, ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler vererek eğitim hayatında başarı diledi.

Öğrenciler, proje kapsamında kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu.

Emine Erdoğan, Gaziantep, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:26 Kaynak: AA
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