Son Dakika Haberleri: "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Tunceli'yi gezdiler
Son Dakika Güncel 'Biz Anadolu'yuz Projesi' kapsamında Tunceli'yi gezdiler - Son Dakika

"Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Tunceli'yi gezdiler

6 saat önce

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında, Giresun'dan Tunceli'ye gelen 40 öğrenciyi ve öğretmenlerini makamında kabul etti.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında, Giresun'dan Tunceli'ye gelen 40 öğrenciyi ve öğretmenlerini makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emine Erdoğan'ın himayelerinde İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Giresun'dan kente gelen 40 öğrenci ve öğretmenleri, Vali Sonel'i makamında ziyaret etti.

Sonel, kabulde yaptığı konuşmada, şunları aktardı:

"Sizleri Tunceli'de görmekten ve misafir etmekten son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Sizlerin Giresun'dan Tunceli'ye gelmenizi Anadolu'daki dostluk ve kardeşlik duyguları açısından son derece önemsiyoruz. İnşallah kültür ve medeniyetimizin temel değerlerini bu programlarla hep birlikte yarınlara taşıyacağız. Buraları gezmeniz, görmeniz, tanımanız kültürler arası tanışma, dayanışma ve siz gençlerin bilgi ve görgülerinin artması açısından da son derece önem taşıyor. İnşallah Tunceli'den keyifli ve öğretici hatıralarla dönersiniz."

Öğrencilerin ailelerine ve Giresunlulara selamlarını gönderen Sonel, "İnşallah sizler üzerinden Tunceli ve Giresun illeri arasında uzun yıllar sürecek güçlü gönül köprüleri kurulacaktır." ifadesini kullandı.

Sonel, ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler vererek onlara eğitim hayatında başarı diledi.


Öğrenciler ve öğretmenler, proje kapsamında kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Emine Erdoğan, Giresun, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TÜM-İŞ Genel Başkanı Mahmut Şahin, zihinsel engelli öğrenciyi darp eden öğretmeni savundu: Gayet normal
Beslediği boğasının saldırısına uğrayan öğretmen, feci şekilde can verdi AK Parti'de 7. istifa! Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız görevi bıraktığını açıkladı 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsüyle ilgili "satanist ayini" iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 18:10:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Tunceli'yi gezdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]