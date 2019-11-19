"Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Tunceli'yi gezdiler

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında, Giresun'dan Tunceli'ye gelen 40 öğrenciyi ve öğretmenlerini makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emine Erdoğan'ın himayelerinde İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Giresun'dan kente gelen 40 öğrenci ve öğretmenleri, Vali Sonel'i makamında ziyaret etti.

Sonel, kabulde yaptığı konuşmada, şunları aktardı:

"Sizleri Tunceli'de görmekten ve misafir etmekten son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Sizlerin Giresun'dan Tunceli'ye gelmenizi Anadolu'daki dostluk ve kardeşlik duyguları açısından son derece önemsiyoruz. İnşallah kültür ve medeniyetimizin temel değerlerini bu programlarla hep birlikte yarınlara taşıyacağız. Buraları gezmeniz, görmeniz, tanımanız kültürler arası tanışma, dayanışma ve siz gençlerin bilgi ve görgülerinin artması açısından da son derece önem taşıyor. İnşallah Tunceli'den keyifli ve öğretici hatıralarla dönersiniz."

Öğrencilerin ailelerine ve Giresunlulara selamlarını gönderen Sonel, "İnşallah sizler üzerinden Tunceli ve Giresun illeri arasında uzun yıllar sürecek güçlü gönül köprüleri kurulacaktır." ifadesini kullandı.

Sonel, ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler vererek onlara eğitim hayatında başarı diledi.



Öğrenciler ve öğretmenler, proje kapsamında kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.