Son Dakika Haberleri: Biz Anadoluyuz" Projesi

Biz Anadoluyuz" Projesi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Şanlıurfa'dan 210 öğrenci, İstanbul ve Trabzon'a gönderildi.

Biz Anadoluyuz
İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Şanlıurfa'dan 210 öğrenci, İstanbul ve Trabzon'a gönderildi.

Proje kapsamında Siverek ilçesindeki 210 öğrenci ile beraberindeki görevliler, otobüsle gittikleri Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan uçakla İstanbul ve Trabzon'a uğurlandı.

Biz Anadolu'yuz Projesi İl Koordinatörü Abdulkadir Aykut nezaretinde gönderilen öğrenciler, 7 Nisan Pazar günü kente dönecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:24 Kaynak: AA

İstanbul, Şanlıurfa, Trabzon, Güncel
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