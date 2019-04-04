Biz Anadoluyuz" Projesi
1 saat önce
İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Şanlıurfa'dan 210 öğrenci, İstanbul ve Trabzon'a gönderildi.
İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Şanlıurfa
'dan 210 öğrenci, İstanbul
ve Trabzon
'a gönderildi.
Proje kapsamında Siverek
ilçesindeki 210 öğrenci ile beraberindeki görevliler, otobüsle gittikleri Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan uçakla İstanbul ve Trabzon'a uğurlandı.
Biz Anadolu'yuz Projesi İl Koordinatörü Abdulkadir Aykut nezaretinde gönderilen öğrenciler, 7 Nisan
Pazar günü kente dönecek.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:24 Kaynak: AA
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