Biz Anadoluyuz Projesi"

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Karslı 63 öğrenci ile 7 öğretmen Sakarya'ya geldi.

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Karslı 63 öğrenci ile 7 öğretmen Sakarya'ya geldi.



Geyve, Ali Fuat Paşa, Taraklı ve Sapanca'yı gezen kafile, Karasu ile Poyrazlar Göllerindeki etkinliklere katıldı.



Valilik Toplantı Salonu'nda öğrencileri kabul eden Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, burada yaptığı konuşmada, Kars ile Sakarya arasında güzel bir gönül köprüsü kurulduğunu söyledi.



Nayir, daha sonra Valilik makamını gezdirdiği öğrenciler ve öğretmenlerle bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.



Öğrenciler, Çark Caddesi, Sakarya Park, Toyota Fabrikası, Justinianus Köprüsü ve üniversite gezisi gerçekleştirdikten sonra cuma günü kentten ayrılacak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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