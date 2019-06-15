İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Yozgat
'tan, Malatya
'ya gelen öğrenciler, Vali Aydın
Baruş'u ziyaret etti.
Valilik toplantı salonunda Yozgat'tan gelen 40 öğrenciyle bir araya gelen Baruş, öğrencilere kentin tarihi, ekonomisi ve kültürel yapısını anlattı.
Öğrencileri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Baruş, "Siz değerli gençler, ülkemizin geleceğisiniz. İçişleri Bakanlığımızın düzenlediği projenin amacı, farklı illerde bulunan gençlerin arasındaki muhabbet, dostluk, kardeşlik bağını tesis etmek, güçlendirmek ve gençlerimizin ülkemizin her tarafını tanımasını sağlamak. Bu sayede gençlerin ülkesine, milletine ve vatanına karşı olan hislerini, duygularını güçlendirmek amaçlanıyor." diye konuştu.
Başarılı ve eğitimli gençlerin yetişmesini önemsediklerini anlatan Baruş, şöyle devam etti:
"Gençlerimizin başarılara imza atmasını istiyoruz. Gençlerin ülkesine karşı aşkla, çalışma şevki ile dolu yetişmesi temel amacımız. Bu anlamda sizlerin milletimizin sahip olduğu değerlerle donatılması, bu değerleri yüreğinde hissederek, hayallerini buna göre oluşturması hepimizin arzuladığı bir olaydır."
Baruş, konuşmasının ardından öğrencilere hediye verdi.