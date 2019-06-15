Biz Anadoluyuz Projesi
4 saat önce
İçişleri Bakanlığınca yürütülen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Kayseri'den 50 öğrenci Gercüş ilçesine geldi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:07 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığınca yürütülen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Kayseri
'den 50 öğrenci Gercüş
ilçesine geldi.
Kayseri'den gelen 50 öğrenci, ilçenin tarihi yerlerini gezdi.
Gercüş Gençlik ve ilçe Spor Müdürü Serkan Soyvural
, "İnsanlar birbirlerine karşı olan sevgilerinin artmasında muhabbetin çoğalmasında tanışıp konuşmak, oturup kaynaşmak birinci temel unsur. Bu anlamda Gercüş'ten Kayseri'ye bir gönül köprüsü oluşması bizi mutlu etti." dedi.
Suudi Bakan, Arap aşiretlerden terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermelerini istedi
Hazine ve Maliye Bakanlığından, Moody's'in kredi notu kararına tepki
Bakan Selçuk: 2019 yılının Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişiyi işe yerleştirdik
Meteoroloji'den vatandaşlara sağanak yağış uyarısı! Şiddetli şekilde geliyor