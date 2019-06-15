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Biz Anadoluyuz Projesi

4 saat önce

İçişleri Bakanlığınca yürütülen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Kayseri'den 50 öğrenci Gercüş ilçesine geldi.

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İçişleri Bakanlığınca yürütülen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Kayseri'den 50 öğrenci Gercüş ilçesine geldi.
Kayseri'den gelen 50 öğrenci, ilçenin tarihi yerlerini gezdi.
Gercüş Gençlik ve ilçe Spor Müdürü Serkan Soyvural, "İnsanlar birbirlerine karşı olan sevgilerinin artmasında muhabbetin çoğalmasında tanışıp konuşmak, oturup kaynaşmak birinci temel unsur. Bu anlamda Gercüş'ten Kayseri'ye bir gönül köprüsü oluşması bizi mutlu etti." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:07 Kaynak: AA
Gercüş, Kayseri, Güncel
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