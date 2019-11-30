Son Dakika Haberleri: "Biz Anadoluyuz Projesi" ile İzmir'den 40 öğrenci Siirt'e geldi
Son Dakika Güncel 'Biz Anadoluyuz Projesi' ile İzmir'den 40 öğrenci Siirt'e geldi - Son Dakika

"Biz Anadoluyuz Projesi" ile İzmir'den 40 öğrenci Siirt'e geldi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında İzmir'den gelen 40 öğrenci, Siirt'i gezdi.

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında İzmir'den gelen 40 öğrenci, Siirt'i gezdi.

Öğrenciler, Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyonu ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret edip, Tillo ilçesindeki tarihi yerleri gezme imkanı buldu.

Proje koordinatörü Işıl Önlü, kente gelen öğrencilerin şehri tanıma ve buradaki yaşıtlarıyla tanışma fırsatı bulduğunu söyledi.


Projenin İzmir ile Siirt arasında güzel bir köprü oluşturduğunu kaydeden Önlü, ilk kez kente gelen öğrencilerin iyi izlenim elde ettiğini belirtti.

Önlü, şöyle konuştu:

"Yurdumuzun her köşesi cennettir. Doğu ve Güneydoğu'da terör ile ilgili önyargı var, biz bu önyargıyı yıkmak için geldik. Öğrenciler, buradaki sıcak ilgiden çok mutlu oldular."

Öğrencilerden Mina Eymançelik de ilk kez geldiği şehri çok sevdiğini belirterek, "Siirt dışarıdan anlatıldığı gibi değil. Burada gördüğüm sıcaklığı arkadaşlarıma anlatacağım. Aslında ülkemizin her yeri bizim için çok güzeldir." dedi.


Enes Numan da proje sayesinde yeni insanlarla tanışıp kaynaşarak, farklı kültürleri görme fırsatı bulduklarını ifade etti.

İzmir, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:32 Kaynak: AA
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