"Biz Anadoluyuz" Projesi kapsamında Nevşehirli gençler Kilis'te
2 saat önce
Nevşehirli gençler "Biz Anadoluyuz" Projesi kapsamında Kilis'i ziyaret ettiler.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:00 Kaynak: İHA
Nevşehirli gençler "Biz Anadoluyuz" Projesi kapsamında Kilis
'i ziyaret ettiler. İçişleri Bakanlığı
ile Gençlik ve Spor
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Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında, Türkiye
'nin dört bir yanında kültürler arası kaynaşmanın sağlanması ve sosyal sorumluluk çalışmaları için bir araya gelen Nevşehirli gençler Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Gençler, kentin karihi ve turistik mekanlar ile okul ve esnafları da gezdi. Vali Soytürk, Kilis'in çok eski tarihi dokulara ev sahipliği yaptığını belirterek öğrencilerden buraları muhakkak ziyaret etmeleri konusunda tavsiyede bulundu. Öğrencilerin Valilik ziyaretlerinin ardından Vali Soytürk, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
Öte yandan Nevşehirli gençlerin Türkiye'nin kültürel zenginliklerin tanıtılması ve okullar arasında köprüler inşa edilmesi, karşılıklı saygı ve sevgi kültürü oluşturulmasının amaçlandığı "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Vali Soytürk ile bir araya geldiği belirtildi. - KİLİS
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