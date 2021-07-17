"Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Sinoplu öğrenciler Samsun'u gezdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Sinop'tan gelen 40 öğrenci, Samsun'da gezi ve etkinliklere katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürlüğünün organize ettiği programda Sinop'tan gelen 40 kişilik öğrenci ile 4 öğretmenden oluşan kafileyi koordinatörler ve gençlik liderleri karşıladı.

Atakum Cemal Safi Öğrenci Yurdu'nda konaklayan öğrenciler, ilk gün tanışma toplantısının ardından 13-16 Temmuz tarihlerinde Samsun'u gezerek tarihi ve kültürel yerleri tanıma imkanı buldu. Öğrenciler, ayrıca gönüllük faaliyetleri içinde yer alıp kamu kurumlarına bir dizi ziyaret gerçekleştirdi, şehitliği ziyaret ederek dua etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, projenin son gününde Atakum Çakırlar Korusu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Kasapoğlu ve öğrenciler, yapılan kuş yemliklerini ormandaki ağaçlara astı.

Pikniğin sonunda Kasapoğlu pasta keserek öğrencileri uğurladı.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının projeleri sayesinde yurdun dört bir yanından öğrencilerin Anadolu'yu gezerek hem şehirleri tanıma hem de kısa süreli tatil imkanından faydalandıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Proje öğrencilerin gelişimi için de önem taşıyor. Bakanlığın projesinin amaçları arasında toplumsal duyarlılık aktiviteleri, sanat ve müzik etkinlikleri, akran etkileşimi, gençlik merkezi ziyaretleri, yerel halkla etkileşim, spor faaliyetleri ve gönüllülük değerlendirme toplantıları yer alıyor. Gençlerimiz mutlu, biz mutluyuz. İnşallah Samsun'u çok sevmişlerdir."