Son Dakika Haberleri: "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Tunceli'yi gezdiler
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"Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Tunceli'yi gezdiler

1 saat önce

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında, Tokkat'tan kente gelen 50 öğrenciyi makamında kabul etti.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında, Tokkat'tan kente gelen 50 öğrenciyi makamında kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Tokattan Tunceli'ye gelen 50 öğrenci ve öğretmenleri, Vali Sonel'i makamında ziyaret etti.
Vali Sonel, ziyarette yaptığı konuşmada, öğrencileri Tunceli'de görmekten ve misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Sizlerin Tokat'tan Tunceli'ye gelmenizi Anadolu'daki dostluk ve kardeşlik duyguları açısından son derece önemsiyoruz. İnşallah kültür ve medeniyetlerimizin temel değerlerini bu programlarla hep birlikte yarınlara taşıyacağız." diye konuştu.
Sonel, ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler vererek başarı diledi.
Öğrenciler daha sonra proje kapsamında kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.
Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:33 Kaynak: AA
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