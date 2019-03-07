Son Dakika Haberleri: Biz Anadoluyuz Projesi"Nde 905 Kişi Misafir Edildi

Biz Anadoluyuz Projesi"Nde 905 Kişi Misafir Edildi

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mart ayına kadar 831'i öğrenci olmak üzere, 905 kişinin "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında farklı şehirlerde misafir edildiğini bildirdi.

Biz Anadoluyuz Projesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mart ayına kadar 831'i öğrenci olmak üzere, 905 kişinin "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında farklı şehirlerde misafir edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz Anadoluyuz Projesi"ne ilişkin bilgi verdi.

Soylu, "Biz Anadoluyuz Projesi ile 2018 yılında 49 bin 22 öğrencimiz, 3 bin 467 görevli ile toplam 52 bin 489 kişi farklı şehirlerde misafir olmuşlardı. 2019 mart ayına kadar 831 öğrencimiz 74 görevli ile toplam 905 kişi Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında farklı şehirlerde misafir oldular." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:42 Kaynak: AA

Twitter, Süleyman Soylu, Güncel
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