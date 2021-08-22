Biz bilinçlendikçe onlar daha iyi şartlara kavuşuyor

Köpek ve insanın sadık dostluğu çok eski zamanlara dayanıyor. Bilimsel bir çalışma, köpeklerin 27 bin yıl önce kurtlardan genetik olarak ayrılmış olabileceğini ileri sürüyor. Current Biology'de yayımlanan bu çalışma; köpeklerin yaklaşık 15 bin yıl önce insanların avcı-toplayıcılıktan çiftçi olmaya geçtiği dönemde evcilleştikleri görüşüne meydan okuyor. Aslında bu bizim köpekleri neden bu kadar çok sevdiğimizi de açıklıyor. Çünkü köpekler, insan modern topluma evrilirken bunun bir parçası olmuş. Yani özetle onları çalıştırmak için değil, sadece sevmek, arkadaşlık etmek için evcilleştirmişiz...

Onlarla vakit geçirmek ve onlar için bir şeyler yapmak 30 bin yıllık ortak tarihimizden genetik bir miras. Biz bilinçlendikçe onlar da daha iyi şartlara kavuşuyor.

SATIN ALMA!

SAHİPLENEMİYORSANIZ GÖNÜLLÜ OLUN

Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı, Fatih, İstanbul (0535) 712 63 90

3 bine yakın köpeğin yaşadığı barınakta kısırlaştırma, rutin aşılama ve sahiplendirme yapılıyor. Çocuklara bilgilendirme toplantıları ve şenlikler düzenleniyor. Ziyarete açık. yedikulehayvanbarinagi.com adresi üzerinden form doldurup sahiplenme için randevu alabilirsiniz.

Kadıköy Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma ve Barındırma Merkezi, Ataşehir, İstanbul (0216) 499 83 90

Gönüllü ağı var. Gıdadan hijyen malzemelerine her şey gönüllüler ve bağışçılar tarafından karşılanıyor. Sahiplenme ya da gönüllü olmak için başvurabiliyorsunuz.

Patiliköy, Ankara (0507) 428 91 28

700 civarı evsiz hayvan barınıyor. Sözleşmeyle sahiplendiğiniz köpeğin video ve fotoğraflarını istiyor ve takibini de yapıyorlar.

Işıkkent Geçici Köpek Bakımevi, İzmir (0232) 293 46 51

Her gün 13.00-16.00 saatleri arası ziyarete açık. Tüm vatandaşlar ücretsiz köpek sahiplenebiliyor.

STRESE KARŞI FAYDALI

Dilek Tunçay Elmacı, fizyoterapist

Fizyoterapi ve duyusal bütünleme ihtiyacı olan tüm gruplarla hayvan destekli terapi çalışıyoruz. Yeme-içme bozukluğundan otizme birçok durumda faydalı olabiliyor. Kan dolaşımının rahatlaması, stres hormonlarının azalması, gergin kas tonusunun regüle olması gibi etkileri var… Motor öğrenme sürecini de kolaylaştırıyor. Örneğin köpeği beslemek için kaşık tutmayı deneyen çocuk tutmayı öğrenince kendi yemeğini de yiyebiliyor.

SAĞLIKLI YAŞAMASI SİZİN SORUMLULUĞUNUZDA

Prof. Dr. Sibel Oymak Yalçın Onsekiz Mart Ü. Tıp Fak.

Köpek sahiplenmek isteyen kişi, önce kendi aile hekimine sağlık durumuyla ilgili danışmalı. Ardından bir veteriner hekimle görüşmeli. Sonraki adım sağlıklı ve güvenli bir şekilde sahiplendirme yapabilen kurumlarla, derneklerle iletişime geçmek. Köpek sadece komutlar vererek istediğinizi yaptırabileceğiniz bir obje değildir. Sağlıklı, güvenli ve refah içinde yaşama sorumluluğunu üstlendiğiniz bir canlıdır. Bir köpekle birlikte yaşamanın aşırı stres, yalnızlık duygusu, yüksek tansiyon, mutsuzluk, sosyal izolasyon gibi fiziksel, ruhsal ve sosyal orta şiddette sağlık sorunlarının azalmasında destekleyici etkileri çalışmalarla gösterilmiştir. Köpekle birlikte yürümenin, koşmanın obezitenin azaltılmasında etkileri olduğu çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bunların çoğu iyileştirici, fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığı koruyucu, destekleyici köpek destekli aktivitelerdir.

'ARTIK TOPRAĞA BASABİLİYOR'

Zeynep 5.5 yaşında. Bir senedir köpekle terapi alıyor. Motor becerilerde gerilik ve duyusal hassasiyet yaşıyordu. Annesi Elçin Hanım: "Zeynep artık toprağa oturuyor. Tüylerini seviyor, elini yalamasına izin veriyor. Çiğneme sorunu yaşıyordu, bu konuda da ilerleme sağladık. İnanılmaz!"

'KEŞKE DAHA ÖNCE BAŞLASAYDIK'

Ayşe Simay 8 yaşında, down sendromlu. 8 aydır köpekle terapi yapıyor. Ablası Nilay anlatıyor: "Sosyal açıdan çok içine kapanık bir çocuktu. Sosyalleşti, insanlarla daha rahat artık. Gerçekten gelişimi görünce keşke terapiye daha önce başlasaydık diye düşünüyoruz."

'FİZİKSEL DENGE İÇİN ÖNERDİLER'

Eymen 8 yaşında. Motor becerilerinde ilerleme kaydetmek amacıyla 6 ay önce başlamışlar köpekle terapiye. Annesi Pınar Hanım "Fiziksel dengesini sağlarken zorlanıyordu. Eymen bizden çok daha cesurdu, hiç korkmadı. 6 ayda ilerleme kaydettik" diye anlatıyor.