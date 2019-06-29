Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, TRT'de yayınlanan Seksenler dizisine ilham kaynağı olan Darıca ilçesinin Çınaraltı Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaflara bereketli işler dileyen, tarihi çınarın altında vatandaşlarla sohbet eden ve çay içen Başkan Büyükakın, halkın yoğun ve samimi ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla kurduğu sohbet ve içten davranışlarıyla çevredeki halkın takdirini alan Başkan Büyükakın, "Samimiyetle ve tüm içtenliğimizle vatandaşımızla bir araya geliyoruz. Kocaeli'nde yaşayan her insanımız bizim için kıymetlidir. Biz birlikte Darıca'yız, birlikte Kocaeli'yiz, birlikte Türkiye'yiz" dedi.

"HALKIMIZLA OLAN BİRLİKTELİĞİMİZİ HER DAİM SÜRDÜRECEĞİZ"

Bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine her daim şahitlik etmiş Darıca ilçesinin sembollerinden tarihi çınar ağacının gölgesinde çay ve simit eşliğinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükakın, "Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızla olan birlikteliğimizi her daim sürdüreceğiz. İnsanımızı ortak yönetim sürecine katılımını bu gibi birlikteliklerle sağlayacağız" açıklamasını yaptı.

"KENDİMİZİ ŞEHRİMİZE, ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE ADADIK"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her daim vatandaşın hizmetinde olacaklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, "Bir taraftan icraatlarımıza devam ederken, diğer bir taraftan da gönül belediyeciliği yapacağız. Kendimizi şehrimize, ülkemize ve milletimize adadık. Üzerimizdeki sorumluluğu çok iyi biliyoruz. Bu sebeple medeniyet değerlerimizle birlikte Kocaeli'yi daha ileriye taşıyacağız" diye konuştu. Darıca Çınaraltı meydanında vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Büyükakın, kendisine yöneltilen sorulara da içtenlikle cevap verdi.