Son Dakika Haberleri: "Biz Birlikte Güçlüyüz, Kardeşlik Sınır Tanımaz" projesi
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"Biz Birlikte Güçlüyüz, Kardeşlik Sınır Tanımaz" projesi

59 dakika önce

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği tarafından yürütülen "Biz Birlikte Güçlüyüz" projesi Kütahya programı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği tarafından yürütülen "Biz Birlikte Güçlüyüz" projesi Kütahya programı gerçekleştirildi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hezar Dinari Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, bu tarz etkinliklerin birlik ve beraberliği pekiştireceğini söyledi.

Kütahya'da zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi'nin, Anadolu'daki birlik ve beraberliğin en önemli örneklerden biri olduğunu hatırlatan Toraman, şöyle konuştu:

"Dumlupınar Şehitliği ziyaretinizde görüyorsunuz ki memleketin her bir tarafından kahraman evlatlar yan yana, koyun koyuna şehadet şerbetini içmiş, vatan müdafaasında düşmana karşı göğüs germişler. Bu birlik ve beraberlik bütün Anadolu'ya yaygınlaştırabilir. Anadolu sınırları dışındaki gönül coğrafyamızda da bu birlik ve beraberliğin emareleri var. Bunun en güzel örneklerinden biri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü, Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu. Vatanımızın ve milletimizin geleceği için birlik ve beraberliğimiz bizim sigortamız."

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can ise Türkiye'de bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

"Biz birlikte güçlüyüz. Yani bir vücut kendi başına bir şey ifade etmez." diyen Can, "Dünya geneline baktığımızda hep aynı coğrafya ağlıyor. Ağlayan Filistin, ağlayan Doğu Türkistan, ağlayan Bosna Hersek, ağlayan komşularımız Suriye, Irak. Biz tarihimizle, geçmişimizle, birlik ve beraberliğimizle üzerimizdeki tozu atarak, artık dünyanın onuru ve umudu haline gelen bir Türkiye'yiz." ifadelerini kullandı.


Kütahya Belediye Başkan Vekili Salih Özden de, dernek yetkililerine Kütahya'da ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.


Dernek çalışmaları ve Kütahya tanıtım videosu ile halk oyunları gösterisinin sunulduğu program plaket ve hediye takdimiyle sona erdi.

İçişleri Bakanlığı, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:56 Kaynak: AA
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