Son Dakika Haberleri: Biz Birlikte Mücadele Etmek Zorundayız"

Biz Birlikte Mücadele Etmek Zorundayız"

25 dakika önce

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "2019 yılında umudun, adaletin, özgürlüğün, eşitliğin, hakça bölüşümün tesis edilmesi için biz birlikte mücadele etmek zorundayız." dedi.

Biz Birlikte Mücadele Etmek Zorundayız
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "2019 yılında umudun, adaletin, özgürlüğün, eşitliğin, hakça bölüşümün tesis edilmesi için biz birlikte mücadele etmek zorundayız." dedi.

Köse, partisinin Mersin il başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mersin'in çok kıymetli bir il olduğunu anlatan Köse, "Biz bu memlekette yeni bir hikaye yazmak için yola çıktık. Bu yolculuğumuzda yılın son günlerinde Mersin'de olmak çok kıymetli. Genel başkanımızın da dediği gibi Mersin'de bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum." dedi.

Her yeni yılın yeni bir umut olduğunu ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"İnşallah umutlarımızın yeşereceği, umutlarımızın aydınlığa çıkacağı bir yılı karşılarız. Bu ülkede tek bir kişi kalsa bile ben asla umudumu kaybetmiyorum. Cumhuriyet ilelebet devam edecektir. Cumhuriyet mücadeleyle geldi. Biz varsak bu memlekette umut var demektir. 24 saat bana yetmiyor. Keşke daha uzun olsa da daha çok çalışabilsek, mücadele verebilsek. 2019 yılında umudun, adaletin, özgürlüğün, eşitliğin, hakça bölüşümün tesis edilmesi için biz birlikte mücadele etmek zorundayız. Yeni yılın ülkemize ve tüm insanlığa özgürlük, adalet, barış ve demokrasi getirmesini diliyorum. 2019 yılı CHP'ye başarı getirsin, iktidar getirsin istiyorum ve bu ülke CHP iktidarında yönetilsin istiyorum."

Fatma Köse, daha sonra partililerle sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:24 Kaynak: AA

Mersin, Fatma Köse, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekranda Kapanan Hadise, Sosyal Medya Paylaşımıyla Ağızları Açık Bıraktı Hareket Eden Vapurdan Denize Düşen Yaşlı Kadınının Kurtarılma Anı Kameraya Yansıdı

İş Yerini Kapatıp Hobi Olarak Uğraşmaya Başladığı Seracılığı Meslek Haline Getiren Kadın Girişimci, Kazancını İkiye Katladı Haluk Levent'e Sahnede Büyük Sürpriz! Kanseri Yendiğini Öğrenen Yaşlı Kadın, Sahneye Fırlayarak Dans Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 16:49:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Biz Birlikte Mücadele Etmek Zorundayız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]