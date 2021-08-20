Biz bize okuyoruz tarihin derinliklerine indi - Son Dakika

Hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren Başakşehir Belediyesi, görme engelli ilçe sakinleriyle kitap okuma etkinliği düzenledi. Engelsiz kitapseverler, Tarihçi Yazar İbrahim Akkurt ile bir araya gelerek, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" adlı kitabını tahlil etti.

Sosyal belediyecilikte örnek işlere imza atan Başakşehir Belediyesi, görünmeyen kitaplara göz olmaya devam ediyor. Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) projesi kapsamında engelsiz kitapseverler, Tarihçi Yazar İbrahim Akkurt ile buluştu. Etkinlikte, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır? adlı kitabı okunarak tartışıldı.

Kitaba ve ilme tutkunlar

Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nın ev sahipliği yaptığı etkinlikte Akkurt, kitapla ilgili fikirlerini paylaştı. Kitapseverler de, kitabın kendilerinde hissettirdiği duyguları dile getirdi. İlk defa böyle bir etkinlikte yer aldığını aktaran Akkurt, "Pandemi sonrasında böyle bir etkinlikle bir araya getirerek insanların sosyalleşmesine vesile oldukları için Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Birçok farklı etkinlikte bulunmama rağmen görme engellilerle bir kitap tahlili hem benim için faklı bir deneyim oldu, hem de buradaki arkadaşların kitaba ve ilme olan tutkularını görmüş oldum" dedi. - İSTANBUL