Biz bize yeteriz dediler, 40 bin TL topladılar - Son Dakika

Biz bize yeteriz dediler, 40 bin TL topladılar

Sivas'ın Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü sakinleri "Biz bize yeteriz" kampanyasına 40 bin TL bağışladı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesi Bahçeiçi Köyü sakinleri "biz bize yeteriz" kampanyasına 40 bin TL bağışladı.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Bahçeiçi Köyü sakinleri, "Biz bize yeteriz" kampanyasına destek vermek için köy muhtarı Arif Koca öncülüğünde kampanya başlattı. Köy sakinleri kendi aralarında 40 bin TL para topladı. Toplanan yardımdan Koca tarafından ilgili banka hesabına yatırıldı. Koca konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben şahsen kampanyaya destek vermek için bir maaşımı bağışlamıştım. Köy sakinlerimiz beni arayarak 'bizde varız' dediler. Başta İstanbul'da tekstil işi yapan köy sakinlerimizden Erol Çolak ve Hamza Mum'un destekleri ile yaklaşık 40 bin TL yardım toplandı.Toplanan parayı banka hesabına yatırdık. Köy sakinlerimize gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.