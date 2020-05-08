'Biz bize yeteriz' kampanyasına ineğini bağışladı - Son Dakika

'Biz bize yeteriz' kampanyasına ineğini bağışladı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesi bir çiftçi 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına ineğini bağışladı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Hancağız kırsal Mahallesi'nde bir çiftçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına ineğini bağışlayarak kampanyaya destek oldu. İneğini kampanyaya bağışlayan Mustafa Yaşar, 3 ineğinden birini kampanyaya bağışladığını belirterek, herkesin başlatılan kampanyaya destek sunması gerektiğini söyledi.

Hancağız Köyü Muhtarı Hüseyin Yaşar ise, 3 ineğinden birini kampanya'ya bağışlayan Mustafa Yaşar ve ailesine teşekkür etti.