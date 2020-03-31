"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası bağışlarında vergi indirimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası bağışlarında vergi indirimi - Son Dakika

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası bağışlarında vergi indirimi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yapılan bağışların vergiden düşürülmesi imkanı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yapılan bağışların vergiden düşürülmesi imkanı bulunuyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devletin öncülük ettiği kampanya için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına yardım hesapları açıldı.

Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre, yardım kampanyalarına yapılan bağışların tamamı vergi beyannamelerinde gider olarak düşülebiliyor.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, AA muhabirine, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için her iki kanunda da konuya ilişkin bir hüküm bulunduğunu söyledi.

Öz, "Buna göre, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı, vergi indirimi konusu yapılabilir. Bu yardımlar, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarında indirim konusu olabilir. Bu yetki, daha önce Bakanlar Kuruluna aitti, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanına tanındı. Bağışın para olarak yapılması da gerekmiyor, eşya ve mal bağışları da indirim konusu." değerlendirmesinde bulundu.

"Elazığ depremi için de düzenlendi"

Bu imkandan yararlanmak için bağışların, matrah ortaya çıktıktan sonra beyanname üzerinden indirim konusu yapılması gerektiğini anlatan Öz, şöyle konuştu:

"İndirimden yararlanılması için vergi mükellefiyeti ve vergi dairelerine beyanname verilmesi gerekiyor. Örneğin, dernek ve vakıflar mükellef değildir ancak bunların iktisadi işletmeleri vergi mükellefi olur. Bazı sivil toplum kurumları da bu nedenle kurumlar vergisi ödemiyor. İndirimden, ticari faaliyette bulunan ya da serbest mesleki erbabı olan mükellefler ile şirketler yararlanacak."

Öz, daha önce de Gazze ve Sudan için düzenlenen kampanyalar için bu imkanın tanındığını anımsatarak, "Son olarak da Elazığ depreminde kampanya düzenlenmişti. Bu uygulamalarda, vergi indirimi hakkı tanınması için Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştı. Yani, bugüne kadarki uygulamaya göre, bu bağışların indirim konusu yapılması için Resmi Gazete'de kampanyaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanması gerekiyor. Resmi olarak indirim konusu yapılması için Gelir İdaresi bu kararı arıyor." ifadelerini kullandı.

Öz, bu sene yapılan bağışların, 2021 yılındaki beyanname üzerinden indirim konusu yapılabileceğini de vurguladı.

Sağlık bağışlarında da her zaman indirim imkanı bulunduğuna işaret eden Öz, "Bu kampanyadan bağımsız olarak, sağlık tesisi bağışları ile bunların inşası için yapılan bağışların tamamı da indirim konusu yapılabilir. Bu bağışların, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere yapılması gerekiyor." bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:40 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak Damat ve gelinlik yerine tulumlarını giyip mutluluğa 'evet' dediler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:50
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası         
18:46
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı         
18:37
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı         
18:23
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu         
18:17
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı         
18:12
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak         
18:08
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız         
17:40
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek         
17:34
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı         
17:32
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü         
17:30
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız         
17:18
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor         
17:15
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu         
17:15
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu         
17:10
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi         
17:08
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi         
17:07
Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi         
17:01
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak         
16:55
Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi         
16:46
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi         
16:44
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor         
16:37
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi         
16:37
Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
16:27
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum         
16:26
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı         
16:25
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek         
16:24
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi         
16:21
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 19:12:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası bağışlarında vergi indirimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]