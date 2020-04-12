'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına büyükbaş hayvanını bağışladı - Son Dakika

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına büyükbaş hayvanını bağışladı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da hayvan besiciliği yapan bir kişi, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına büyükbaş hayvanını satarak destekte bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' isimli milli dayanışma kampanyasına yurt genelinden destekler sürüyor. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hayvan besiciliği yapan Mehmet Kaleli isimli bir kişi de, bu kampanyaya bir adet büyükbaş hayvanını satarak destekte bulundu.

"Biz bu savaşı Türk milleti olarak kazanacağız"

Bağışla ilgili açıklama yapan Mehmet Kaleli, "Buradan gelecek bedelle reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu kampanyaya bağışta bulunmaktayız. Allah herkesin yardımcısı olsun. Rabbim tüm Müslümanların yar ve yardımcısı olsun. Ben inanıyorum ki biz bu savaşı Türk milleti olarak kazacağız. Yeter ki hep bize bize yardımcı olalım."

"Biz birlik oldukça bizi kimse yıkamaz"

Hayırsever vatandaşın bağışladığı büyükbaş hayvanı ise AK Parti Kapaklı Belediye Meclisi Üyesi Şakir Demirel satın aldı. Kaleli'ye kampanyaya desteğinden dolayı teşekkür eden Demirel, "Allah hayrınızı kabul etsin. Allah tüm vatan ve millet sevdalısı insanların sayılarını arttırsın. Biz böyle birlik oldukça bizi kimse yıkamaz. Devletimiz var olsun." İfadelerini kullandı.