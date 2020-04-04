Kilis'te, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek artarak sürüyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek sürüyor. Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek verdiklerini ifade ederek, "Hem nakdi, hemde ayni yardımda bulunduk. Yardım kolilerini Kızılay Kilis Şubesine teslim ettik. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bu zor günlerde dayanışma içerisinde olmamız gerekir. Cumhurbaşkanızın açtığı bu kampanyaya bizde destek verdik. Herkesi bu kampanyaya çağırıyorum" dedi.



Kızılay Kilis Şubesi Başkanı Adnan Erdoğan, Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, destek veren herkese teşekkür ettiğini söyledi. - KİLİS