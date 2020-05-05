'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek devam ediyor - Son Dakika

- 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek devam ediyor

Emekli maaşını evinde alan 75 yaşındaki vatandaş, kampanyaya 100 TL bağışta bulundu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 7 çocuk babası Yusuf İzzettin Keleş (75), 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 100 TL bağışta bulundu.

Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan hasta, engelli ve 65 yaş ve üstü kişiler, Erciş Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak yardım istiyor. Adnan Menderes Mahallesi'nde ikamet eden ve korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan Yusuf İzzettin Keleş isimli vatandaş, emekli maaşının bankadan çekilmesi için Erciş Vefa Sosyal Destek Grubundan yardım istedi. Bunun üzerine Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu devreye girerek, Keleş'in maaşını bankadan çekip evine götürerek teslim etti. Oldukça mutlu olan Keleş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek için de maaşından 100 TL bağışladı.

Açıklamalarda bulunan Keleş, korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamadığı için 155'i arayarak maaşını çekmelerini istediğini söyledi. Keleş, "Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu, maaşımı bankadan çekip bana getirdiler. Ben de Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 100 TL bağışta bulundum. Bir kulağımı tamamen kaybettim. İşitme engelli olduğum için bazen duymakta sorun yaşıyorum. Allah devletimizi var etsin. Ben ve eşim evden çıkmıyoruz. Siz de evde kalın, salgını bir birimize bulaştırmayalım" dedi.