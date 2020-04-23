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"Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına minik öğrencilerden büyük destek
6 saat önce
"Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına minik öğrencilerden büyük destek Minik öğrenciler kumbarasındaki 97 lirayı 10 kuruşu "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına minik öğrencilerden büyük destek geldi.
"Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına minik öğrencilerden büyük destek
Minik öğrenciler kumbarasındaki 97 lirayı 10 kuruşu "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı
MUĞLA - "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına minik öğrencilerden büyük destek geldi. Bodrum'da yaşayan Sayim kardeşler ve kuzenleri kumbaralarında biriktirdikleri 97 lira 10 kuruşluk harçlıklarını kampanyaya bağışladı. Evden çıkamayan çocukların parasını polis ekipleri teslim aldı.
Ortakent Mahallesi'nde yaşayan Sayim kardeşler ve kuzenleri kumbaralarında biriktirdikleri paraları "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlamak istedi. Ailelerine paralarını bağışlamak istediklerini söyleyen miniklerin bu davranışı anne ve babalarını harekete geçirdi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne ulaşan aileler çocukların biriktirdiği paraları "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlamak istediklerini söyledi. Bunun üzerine Ortakent Mahallesi'nde oturan Sayim ailesinin evine giden polis ekipleri miniklerin biriktirdiği toplam 97 lira 10 kuruşu teslim aldı. 9 yaşındaki Alper Ömer Sayim kumbarasından 37 lira, 7 yaşındaki Soner Sayim 20 lira, 4 yaşındaki Elif Su Sayim kumbarasından 24 lira, 4 yaşındaki Ömer Ali Sayim kumbarasından ise 16 lira çıktı. Toplamda 97 lira 10 kuruş eden parayı polis ekipler tutanak karşılığında minik öğrencilerin annesinden teslim etti. Ekipler parayı alarak "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasının hesabına yatırdı.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:58 Kaynak: İHA
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