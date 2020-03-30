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"'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum"
34 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:25 Kaynak: İHA
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