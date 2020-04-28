"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çağrısı

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Samsunluları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmaya davet etti.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, devletin, milletinin yanında olduğunu vurgulayarak, Samsunluların da ihtiyaç sahiplerine destek olmalarını istedi.

Alınan tedbirlerle koronavirüs ile mücadelede Türkiye'nin başarılı bir süreç yaşadığını belirten Aksu, "Bu süreçte devletimiz, tüm kurumlarıyla milletinin yanında. Bu tablo bir kez daha gösterdi ki biz büyük bir ülkeyiz." ifadesini kullandı.

Bu zor günlerde hükümetin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 200 milyar lira desteği millet için devreye aldığını anlatan Aksu, şöyle devam etti:

"Salgın ile mücadeleden ekonomik olarak olumsuz etkilenen her vatandaşımız için seferber olan devletimiz, onların mağdur olmalarına müsaade etmemektedir. Bu kapsamda şu ana kadar 4 milyon 400 bin haneye biner lira nakdi destek verildi. Şimdi ise 3. faz destek programı devrede ve ihtiyaç sahibi hanelere yine biner lira nakdi destek verilecek. Milleti için seferber olan ülkemizle ve liderimizle gurur duyuyoruz."

Türkiye'nin bu süreçte her bir ferdi ile dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik örneği gösterdiğini ifade eden Başkan Aksu, şunları kaydetti:

"Milli Dayanışma Kampanyası'na biz de destekte bulunduk. Ayrıca 210 bin kadar parti üyesine de mesaj göndererek kampanyaya destek olmaları çağrısı yaptık. Kardeşine yardımcı olmak gönülden gelir. Biz de gönlü çok zengin olan bir milletiz. İmkanı olanın ihtiyacı olana yardımcı olması gereken dönemde yaşıyoruz. Samsunlu hemşehrilerimi kampanya kapsamında açılan hesaplara imkanı ölçüsünde destek olmaya çağırıyoruz. Bu nedenle 'Haydi Samsun, sen de kardeşine sahip çık' diyoruz ve imkanı olan tüm Samsunlu hemşehrilerimizi de kampanyaya bağışta bulunarak ihtiyacı olan kardeşlerimize destek olmaya davetediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımız kampanyaya, zekat olduğunu belirtmek kaydıyla zekatların da ödenmesinin caiz olduğunu belirtmiştir. Vatandaşlarımız kampanyaya bu şekilde de bağışta bulunabilirler."