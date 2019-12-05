Son Dakika Haberleri: Biz Böyleyiz filmi 10 Ocak'ta sinemada
Son Dakika Magazin Biz Böyleyiz filmi 10 Ocak'ta sinemada - Son Dakika Magazin

Biz Böyleyiz filmi 10 Ocak'ta sinemada

6 saat önce

10 Ocak'ta vizyona girecek film, ellerinde büyüdükleri Nezihe'nin rahatsızlandığı haberiyle İstanbul'dan İzmir'e doğru yola çıkan bir grup yazlık arkadaşının öyküsünü konu alıyor.

Biz Böyleyiz filmi 10 Ocak'ta sinemada, System.String[]

10 Ocak'ta vizyona girecek film, ellerinde büyüdükleri Nezihe'nin rahatsızlandığı haberiyle İstanbul'dan İzmir'e doğru yola çıkan bir grup yazlık arkadaşının öyküsünü konu alıyor.

İstanbul, İzmir, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:32 
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