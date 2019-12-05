Biz Böyleyiz filmi 10 Ocak'ta sinemada
6 saat önce
10 Ocak'ta vizyona girecek film, ellerinde büyüdükleri Nezihe'nin rahatsızlandığı haberiyle İstanbul'dan İzmir'e doğru yola çıkan bir grup yazlık arkadaşının öyküsünü konu alıyor.
10 Ocak'ta vizyona girecek film, ellerinde büyüdükleri Nezihe'nin rahatsızlandığı haberiyle İstanbul'dan İzmir'e doğru yola çıkan bir grup yazlık arkadaşının öyküsünü konu alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:32
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