"Biz Böyleyiz" filminin fragmanı yayınlandı - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Biz Böyleyiz' filminin fragmanı yayınlandı - Son Dakika Magazin

"Biz Böyleyiz" filminin fragmanı yayınlandı

6 saat önce

Film; Çocukluk ve gençlik dönemleri bir arada geçmiş bir grup yazlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri Nezihe'nin (Hümeyra) rahatsızlandığı haberiyle, İstanbul'dan İzmir'deki Nezihe'nin evine doğru yola çıkar.

Film; Çocukluk ve gençlik dönemleri bir arada geçmiş bir grup yazlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri Nezihe'nin (Hümeyra) rahatsızlandığı haberiyle, İstanbul'dan İzmir'deki Nezihe'nin evine doğru yola çıkar. Yıllar sonra ilk kez birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda olan, birbirine zıt karakterlerle dolu ekibi, sürpriz gelişmeler, geçmiş hesaplaşmalar ve içine düşülen birbirinden komik olaylar beklemektedir.


Renkli karakterleri ile dikkat çeken Biz Böyleyiz, 10 Ocak 2020'de sinema seyircisiyle buluşacak.

Çocukluk, Hümeyra, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:55 
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