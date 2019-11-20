"Biz Böyleyiz" filminin teaser'ı yayınlandı

Hikayeyi Berrak Tüzünataç ve Melikşah Altuntaş yazdı Oyuncu Berrak Tüzünataç ve Melikşah Altuntaş'ın hikayesini yazdığı Biz Böyleyiz'in senaryosunu kaleme alan Caner Özyurtlu aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstlendi.



Eski arkadaşlar toplanıyor! Ama herkes artık yeni biri!



Çocukluk ve gençlik dönemleri bir arada geçmiş bir grup yazlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri Nezihe'nin (Hümeyra) rahatsızlandığı haberiyle, İstanbul'dan İzmir'deki Nezihe'nin evine doğru yola çıkar. Yıllar sonra ilk kez birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda olan, birbirine zıt karakterlerle dolu ekibi, sürpriz gelişmeler, geçmiş hesaplaşmalar ve içine düşülen birbirinden komik olaylar beklemektedir.



Renkli karakterleri ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken film, bizi bir arada tutan arkadaşlıkların, dostlukların, sırların ve yalanların içinde; kan bağı olmadan kurduğumuz ailelerin hikayesini anlatıyor.Biz Böyleyiz, 21 Şubat 2020'de sinema seyircisiyle buluşacak.