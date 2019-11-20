Son Dakika Haberleri: "Biz Böyleyiz" filminin teaser'ı yayınlandı
Son Dakika Magazin 'Biz Böyleyiz' filminin teaser'ı yayınlandı - Son Dakika Magazin

"Biz Böyleyiz" filminin teaser'ı yayınlandı

6 saat önce

Hikayeyi Berrak Tüzünataç ve Melikşah Altuntaş yazdı Oyuncu Berrak Tüzünataç ve Melikşah Altuntaş'ın hikayesini yazdığı Biz Böyleyiz'in senaryosunu kaleme alan Caner Özyurtlu aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstlendi.

Hikayeyi Berrak Tüzünataç ve Melikşah Altuntaş yazdı Oyuncu Berrak Tüzünataç ve Melikşah Altuntaş'ın hikayesini yazdığı Biz Böyleyiz'in senaryosunu kaleme alan Caner Özyurtlu aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstlendi.


Eski arkadaşlar toplanıyor! Ama herkes artık yeni biri!


Çocukluk ve gençlik dönemleri bir arada geçmiş bir grup yazlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri Nezihe'nin (Hümeyra) rahatsızlandığı haberiyle, İstanbul'dan İzmir'deki Nezihe'nin evine doğru yola çıkar. Yıllar sonra ilk kez birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda olan, birbirine zıt karakterlerle dolu ekibi, sürpriz gelişmeler, geçmiş hesaplaşmalar ve içine düşülen birbirinden komik olaylar beklemektedir.


Renkli karakterleri ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken film, bizi bir arada tutan arkadaşlıkların, dostlukların, sırların ve yalanların içinde; kan bağı olmadan kurduğumuz ailelerin hikayesini anlatıyor.Biz Böyleyiz, 21 Şubat 2020'de sinema seyircisiyle buluşacak.

Melikşah Altuntaş, Berrak Tüzünataç, Caner Özyurtlu, Hümeyra, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:21 
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