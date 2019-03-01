Son Dakika Haberleri: 'Biz, bu toprakları böldürtmeyeceğiz'

'Biz, bu toprakları böldürtmeyeceğiz'

45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Niye beka meselesi dediğimizi anlıyor musunuz? İstiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var, defol oraya git. Biz, size bu toprakları böldürtmeyeceğiz.

'Biz, bu toprakları böldürtmeyeceğiz', System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Niye beka meselesi dediğimizi anlıyor musunuz? İstiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var, defol oraya git. Biz, size bu toprakları böldürtmeyeceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:10 

Recep Tayyip Erdoğan, Irak, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ın Cezayir Maslahatgüzarı İstanbul'da Öldü Erdoğan'ın Küçük Muhammed'e Hediye Ettiği Tespihi Satın Almak İstiyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş'i Tebrik Ederek Başarı Diledi Erdoğan, Kürdistan Açıklaması Yapan HDP'li Vekillere Böyle Seslendi: Defolun Oraya Gidin!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 21:55:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Biz, bu toprakları böldürtmeyeceğiz'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]