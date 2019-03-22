Biz, Bu Yola Baş Koyduk!

Geçtiğimiz hafta sonunda deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük engelini 2-0'lık galibiyetle aşarak çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği maçını kazanarak zirve yürüyüşünü devam ettirmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu maçın hazırlıklarını Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanın ardından tamamlayan temsilcimizde cezalı futbolcu bulunmuyor. Yarın oynanacak olan kritik maç öncesinde açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar," Birbirimize kenetlenirsek ve tribünlerde çok güzel bir atmosfer yaratırsak, işimizin daha da kolay olacağına inanıyoruz. Bu takım kalan 7 maçında 21 puan toplayacak kaliteye ve inanca sahiptir" dedi.

Kadayıfçılar, " Manisa Büyükşehir Belediyespor'a Gönül Veren Herkesi Mümin Özkasap Stadı'na Bekliyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Spor Toto 1. Lig'e yakışır bir takım olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, " Geçtiğimiz hafta sonunda deplasmanda çok önemli, kritik bir galibiyete imza attık. Ligde son 7 haftaya giriyoruz. Hedefe ulaşma yolunda takımımızın kalan 7 maçı da kazanacağına inanıyoruz. Bu kritik dönemde taraftarlarımızın da bir bütün içinde takımlarına büyük destek vermelerini istiyoruz. Ligde kalan 7 maçımızın 4'ünü kendi sahamızda 3'ünü ise deplasmanda oynayacağız. Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup ederek bu yolda inancımızı ortaya koyduk. Cumartesi günü saat 15.00'de Mümin Özkasap Stadı'nda konuk edeceğimiz Darıca Gençlerbirliği maçına tüm Manisalıları bekliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz için " GÜN BİRLİK İÇİNDE OLMA GÜNÜDÜR" diyoruz. Birbirimize kenetlenirsek ve tribünlerde çok güzel bir atmosfer yaratırsak işimizin daha da kolay olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mümin Özkasap Stadı'nda Oynanacak Olan Mücadelede Onur Bingöl Düdük Çalacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28'inci hafta maçlarında düdük çalacak olan hakemlerde açıklandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Cumartesi günü Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı Darıca Gençlirbirliği maçını Onur Bingöl yönetecek. Bingöl'ün yardımcılıklarını ise Aykut Küçük ve Boran Turhan yapacaklar. Yiğit Peşin ise dördüncü hakem olarak saha kenarında olacak.

Ligin İlk Yarısında Oynanan Maçta Gol Sesi Çıkmamıştı

İki takım arasında ligin ilk yarısında Darıca İlçe Stadı'nda oynanan maçta gol sesi çıkmamış ve iki takımda puanları paylaşmıştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor, Darıca İlçe Stadı'nda oynanan bu mücadelede eline geçirdiği net gol pozisyonlarını değerlendirememiş ve 1 puana sahip olmuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mustafa Çapanoğlu Yönetiminde 6 Maçta 14 Puan Topladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, teknik direktörü Mustafa Çapanoğlu yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligin 22. haftasında oynanan Tarsus İdman Yurdu maçında göreve başlayan teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde çıktığı maçlarda Tarsus İdman Yurdu, Bandırmaspor BALTOK, Konya Anadolu Selçukspor ve Fatih Karagümrük maçlarını kazanırken, Pendikspor ve Şanlıurfa ile berabere kalarak hanesine 14 puan yazdırdı.