AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, emekli öğretmenler, özel çocuklar ve aileleri ile kahvaltılı programda bir araya geldi. Öğretmenevi'nde gerçekleşen ve Türkiye Emekliler Derneği (TÜED( Başkanı Adem Özata ile İzmit Kent Konseyi Emekli Meclisi Başkanı Halil Atay tarafından düzenlenen kahvaltılı programda başkan adayı Gönül'e AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı da eşlik etti. Katıldığı programda değerlendirmelerde bulunan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Gönül, "Biz bu yola gönlümüzü koyarak çıkıyoruz. Bunu da İzmit'te hissettireceğiz" dedi.

ŞİMDİ SIRA BİZDE

Program kapsamında açıklamalarda bulunan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "İzmit, Kocaeli markasının en değerli parçasıdır. Bizi bu şehir yetiştirdi, büyüttü. Şimdi sıra bizde. Bizlere bunca güzellikleri yaşatan, bunca imkanı sunan güzel İzmit'imize ve kıymetli İzmitli hemşerilerime borcumu ödemek istiyorum. İki dönemdir belediye başkanlığımızı yapan Sayın Nevzat Doğan'a teşekkürlerimi iletiyorum. Sizlerin teveccühü, teşkilatlarımızın gayreti ile inşallah Sayın Doğan'ın bayrağı bıraktığı yerden daha yukarılara taşıyacağız" diye konuştu.

GÜNEŞ GİBİ OLACAĞIZ

Sözlerine devam eden başkan adayı Gönül, "Yönetimlerde ortak akıl çok önemli. Özellikle sivil toplum örgütlerimiz, meslek odalarımız, yaşlılarımız, gençlerimiz ile tartışarak en doğrusunu hep birlikte yapacağız. Her fikri önemseyeceğiz, Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Çocukluk zamanlarımda olduğu gibi, o mis kokan sokakları ve samimi komşuluk ilişkilerini yeniden oluşturacağız. Çok güzel köprüler yollar yapabilirsiniz ama gönülden gönüle bir bağ kuramazsanız yaptıklarınızın bir önemi kalmaz. Biz bu yola gönlümüzü koyarak çıktık. Bunu da İzmit'te hissettireceğiz. Güneş gibi olacağız, herkesi ısıtıp, herkesi kucaklayacağız" dedi.