Son Dakika Haberleri: 'Biz cepheyi de oyunları da bozarız'
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'Biz cepheyi de oyunları da bozarız'

1 saat önce

Aroma ile dün yapılan sponsorluk anlaşması töreninde soruları yanıtlayan Cengiz, "Taraftarımızın ajan provokatörlere dikkat etmelerini istiyorum.

'Biz cepheyi de oyunları da bozarız', System.String[]

Aroma ile dün yapılan sponsorluk anlaşması töreninde soruları yanıtlayan Cengiz, "Taraftarımızın ajan provokatörlere dikkat etmelerini istiyorum. Sanki G. Saray'ı cezalandırmak ister gibi, bir eğilim hissediyoruz. Nereden hissediyoruz? 'Son iki şampiyonluk şaibelidir'; isim veriyor; 'İki hakem'. ve o iki hakemi askıya alıyorlar. 'Ey hakemler G.Saray lehine hata yaparsanız cezalandırılırsınız. Aleyhine hata yaparsanız verin sarı, kırmızı kartı. Korkmayın! Ne olacak başkanı konuşur ceza alır, teknik direktörü konuşur ceza alır' diyorlar ve veriyorlar" dedi.


Geçen yıldan kalma rahatsızlıklar


Sezon başında yeni seçilen federasyona beyaz bir sayfa açılması gerektiğini söylediklerini hatırlatan Cengiz, "Geçen yıldan kalan bir takım rahatsızlıkları kör gözüne tekrar sahaya sürülmesi, hakemlerin Galatasaray'a faul-sarı-kırmızı kart gösterme cesareti, bizi rahatsız ediyor" diye konuştu. Beşiktaş Başkanı Fikret  Orman'ın yakın zamanda geçen sezona dair yaptığı açıklamalara da göndermede bulanan Mustafa Cengiz, "Biz rakiplerimize değerli diyoruz. Kendimize duyduğumuz saygıdan. Ama rakiplerimizin bazıları şampiyonluklarımıza 'lekeli şampiyonluk' deme cüretini gösteriyor. Hiçbir temele dayanmıyor, bir taç için!" ifadelerini kullandı.


Stat kapasitesi 10 bin artacak


Orman'ın başkanlığını yürüttüğü Kulüpler Birliği'ni de tanımadıklarını kaydeden Cengiz, "Zaten birliğe de birlik demeye dilim varmıyor. Çünkü içinde bir takımın olmadığı bir birlik yok hükmündedir. Bizim için de maalesef yok hükmündedir. Bunun düzeltilmesini istiyorum" dedi. G.Saray İkinci başkanı Yusuf Günay ise stadın kapasite artırımı için başvurduklarını belirterek, "Ayakta seyirciye bakanlık izniyle imkan tanındı. 10 bin küsur ilave bir kapasite artırımı olacak. En kısa sürede bu artırımı gerçekleştireceğiz. Şampiyonlar Ligi maçlarında portatif koltuklarda izlenebilecek" dedi.

Fikret Orman, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:35 
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