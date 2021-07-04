Üye Girişi
Biz de oyun oynamak istiyoruz - Son Dakika

Biz de oyun oynamak istiyoruz

04.07.2021 07:31
Biz de oyun oynamak istiyoruz, System.String[]

Son zamanlarda sokaklarda duyduklarım değişiyor.

Son zamanlarda sokaklarda duyduklarım değişiyor. Bir haftadır herkes biraz daha rahat sanki... Eski söylemler yok kimsenin dilinde. Her şey bitmiş, herkes normal hayata geçmiş gibi geliyor bana. "Maskenizi takar mısınız", "Maskenizi düzeltir misiniz" gibi ikazlar duymuyorum. Ben de unutmuşum dün... Eve gelene kadar da kimse ikaz etmedi. Otobüsten inince maskemi çıkarayım diye elimi yüzüme götürünce fark ettim. Belli ki ya çok boşladık ya da herkes kaderine razı galiba. Fark ediyorum da dokunma yine arttı. Eskisi gibi herkes bir yerimden tutabiliyor yardım etmek amacıyla. Fakat ben dokunulmak istiyor muyum bakalım? Kimse sormuyor! Biliyorum, kimsenin kötü bir niyeti yok. Yine de insan bulaşıcı bir hastalık henüz hayatımızdayken tedirgin oluyor...

SESLİ SATRANÇ SAATLER SÜRÜYOR

Peki, neler yaptım bu süreçte? Mesai saatleri azalınca evde geçen zamanımız arttı. İlk aylarda bol bol kitap okuyordum, fakat bu da sanki bir mecburiyetten oluyormuş diye dinlediğimi fark ettim... Biraz ara verdim ve onun yerine sosyal medyada ve bilgisayarda oyun oynamaya başladım. Bildiğiniz tavla, okey ve iskambil oyunları körlerin oynayabileceği şekilde yapılandırılmış fakat eskiden de sevmezdim sıkıldım... Satranç denedim, onda da bir hamle için bir sürü şey dinlemek zorunda kalıyorsunuz. Çok yorucu oluyordu, onu da bırakıp başka ne var diye araştırdım. Dünyanın her yerinden oynanabilen ve sadece seslerle yönetilen bir oyun buldum, konusu vahşi yaşam. Farklı arkadaşlıklar da kuruluyor. Çevrimiçi bir oyun ama başka seçenek yok ve sıkılıyorsunuz...

Birkaç gün önce bir Türk oyun yazılım şirketinden bahsedildi. Onlarla iletişim kurup bu konudaki eksikliği anlatmak istiyorum. Önceki yazılarımda da bahsettim, kör olan da sizin gibi insan; siz hayattan ne isterseniz biz de aynısını istiyoruz. Bilgisayar oyunu da bir ihtiyaç. ve maalesef biz bu mecrada da yine görülmemişiz. Sesle oynanan vahşi yaşam oyunu da yine bir kör birey tarafından yazılmış. Yani yine kendimizi kendimiz görmüşüz.

Biz de oyun oynamak istiyoruz

oyunlar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Biz de oyun oynamak istiyoruz - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar 08:05 CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar Babaanne, çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını ortaya çıkardı 08:03 Babaanne, çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını ortaya çıkardı Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı 00:47 Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı
Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı 22:28 Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu 21:57 Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi 20:46 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi
Olay yerindeki muhabir fark etti! Öldü sanılan adam ceset torbasının içinde kıpırdamaya başladı 19:44 Olay yerindeki muhabir fark etti! Öldü sanılan adam ceset torbasının içinde kıpırdamaya başladı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 16:54 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı

Son Dakika Haberleri
08:05 Kavgaya tutuşan genç kızları esnaf zorlukla ayırdı
08:05 Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı
08:05 CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar
08:04 Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı
08:03 Babaanne, çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını ortaya çıkardı
18:36 Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 4 gün gözaltında kalacak
18:35 Mostafa Mohamed'den, Galatasaray'a sevindirici haber! PSV maçında sahada olması bekleniyor
17:53 Ali Koç'tan 3 Temmuz açıklaması: Kupayı isteyen arkadaşlar müzemizi ziyaret edebilir
17:48 Fenomenin yaptığı sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti
17:46 Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var
Son Dakika: Brezilya'dan getirilen Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı         
08:05
Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı         
08:04
İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok         
01:15
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı         
00:02
Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi         
22:24
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti         
14:57
İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi         
13:23
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı         
12:09
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı         
09:56
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 08:14:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Biz de oyun oynamak istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement