"Biz farklıyız, farklılığımızı da göstermek zorundayız"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bazı kişilerin Suriyeli göçmenlerden rahatsız olduğunu söyleyerek, "Biz karnımızı doyuramıyoruz ama başkasının açlığını da 'Ne yapalım o da aç kalsın' diye bir kenara itemeyiz.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bazı kişilerin Suriyeli göçmenlerden rahatsız olduğunu söyleyerek, "Biz karnımızı doyuramıyoruz ama başkasının açlığını da 'Ne yapalım o da aç kalsın' diye bir kenara itemeyiz. Biz farklıyız, farklılığımızı da göstermek zorundayız." dedi.

Karamollaoğlu, Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı tarafından Konak Hasan Sağlam Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, fakir fukaranın, karnını doyuramayanların halini anlamak için ramazan ayında insanların nimetlerden kendi rızasıyla belli bir süre uzak kaldığını belirtti.

Türkiye'deki işsiz sayısının yükseldiğini rakamların ortaya koyduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Aç olanın derdini tam olarak biliyoruz desek doğru olmaz. İnsanın aç kalmadan onların halini anlaması mümkün değil. Bu şekilde yaşayan yüz binler değil, milyonlarca insan var. Onların evine gitsek misafir olsak yine seferber olur, kendi yemediklerini bize yedirebilmek için büyük çaba içine düşerler." dedi.

"Bizim insanımız bonkör, fedakar ama ne yazık ki sıkıntı çekiyor." diye konuşan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece memleketimizde değil, İslam alemine baktığımızda çok daha korkunç hadiseler yaşanıyor. İşte Suriye... Bazı kişiler Suriyeli göçmenlerden rahatsız. Biz karnımızı doyuramıyoruz ama başkasının açlığını da 'Ne yapalım o da aç kalsın' diye bir kenara itemeyiz. Biz farklıyız, farklılığımızı da göstermek zorundayız. Türkiye'ye sığınanlar belki hayat yönünden emniyette oluyorlar ama geri kalanlar açlık, susuzluk, öldürülme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Büyük kısmı yakın akrabalarını kaybetmiş yüz binlerce insan var."

İslam aleminde yaşananlar

Karamollaoğlu, Yemen'in her gün bombalandığını, Libya'da sıkıntıların yaşandığını, Bangladeş'i terk etmiş insanların ülkesine geri dönmeye korktuğunu dile getirdi.

Müslümanların birbirini katlettiğini söyleyen Karamollaoğlu, "Bunu kabullenmek mümkün değil. İslam alemi bu haldeyken bunların derdini dile getirmeyenlere hayret ediyorum." dedi.

Karamollaoğlu, Filistin'de de acı çeken, katliama maruz kalan insanlar olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Biz de sadece kınıyoruz. Müslümanlık bu değil, insanların derdiyle dertlenmek bu değil. Dünyada Müslümanları bir araya getirecek, dertleriyle dertlenecek kimse kalmadı. Bunu yapmak isteyen yapar, icraatı görünür. Dünyada birtakım sıkıntılar olduğunda bütün İslam ülkelerinin ileri gelenleri toplanıp 'Kınadık' deyin. Adamın umurunda değil ki kınasan ne yazar kınamasan ne yazar. Bir yaptırım kararı alabiliyor musun, o vahşeti önleyebiliyor musun? Bunu ancak biz bir araya gelirsek durdurabiliriz."

"Fakirin halinden anlamadan olmaz"

Saraylar inşa edilerek bir ülkenin güçlenmeyeceğini ifade eden Karamollaoğlu, dışarıdan gelenlerin de saraylara bakıp devletleri övmeyeceğini söyledi.

"Şu anda dünyanın en büyük ülkesi ABD'de bizim Beyaz Saray dediğimiz yer aslında Beyaz Ev. " diye konuşan Karamollaoğlu, "İngiltere Başbakanı da sarayda oturmuyor. Bizim akıllılarımız da sarayda oturursak gelenler de ne kadar muhteşem bir ülkeymiş diye düşünmez sadece acır. Halkının derdiyle dertlenemeyen, üstelik de itibarı için yapılan harcamaları da israf gibi görmeyen bir anlayışa sahipler. Olmaz, fakirin halinden anlamadan olmaz." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, israfın son bulması, üretime dönük olmayan bütün yatırımların durdurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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