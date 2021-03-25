"BİZ" görünmeyen kitaplara göz oluyor - Son Dakika

Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) projesi kapsamında düzenlenen "Biz Bize Okuyoruz" etkinliğinin son konuğu usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz oldu. Etkinlikte Richard Bach'ın "Martı" isimli kitabı değerlendirildi.

Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nın ev sahipliği yaptığı etkinlikte sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Küçükayvaz, Başakşehir'in engelsiz kitapseverleriyle bir araya geldi. Kitapla ilgili fikirlerini paylaşan Küçükayvaz ve kitapseverler, kitabın kendilerinde hissettirdiği duyguları da dile getirdi. Usta tiyatrocu, fikirleriyle ufuk açarken esprileriyle de güldürdü. Keyifli etkinliğin ardından katılımcılar ve Cengiz Küçükayvaz memnuniyetleri dile getirerek BİZ ekibine teşekkürlerini iletti. Engelsiz kitapseverlere etkinlik sonunda HES kodu kartları da verildi.

"Eksiklerimizi gördüm"

Etkinliğin güzel ve duygusal geçtiğini dile getiren Küçükayvaz, "Her türlü imkana sahip bireyler olarak beyinsel anlamda bunu değerlendirmekte ne kadar aciz olduğumuzu, düşünmekten ne kadar eksik olduğumuzu görmem açısından çok etkili bir buluşmaydı. Onlara yetişmeye çalıştım. Onlar benden çok ilerideydi. Böyle bir etkinliğe ilk defa katıldım. Görme engelli arkadaşlarımız dinledikleri kadarıyla ben de okuduğum kadarıyla değerlendirmeye çalıştık. Çok güzel fikirler ortaya çıktı" diye konuştu.

"Görünmeyen kitaplara gören göz oldular"

Etkinliğin faydalı olduğunu dile getiren edebiyat öğretmeni Resul Koç da, "Bu etkinliği düzenleyerek görünmeyen kitaplara gören göz oldukları için Başakşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim için göz çok önemli faktör, belediyemiz sayesinde bilinmeyen birçok kitaba ulaşabiliyoruz. 'Biz Bize Okuyoruz' projesi kapsamında Başakşehir Millet Kıraathanesi'ni tüm görme engelli arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Kabartma ve sesli kitaplarımız var" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL